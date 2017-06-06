Напишите телеграмму. Поздравьте. Поддержите Katrin Reifert 567 6.06 19:31 |567





Скоро 13 июня. День Рождения. 42 года, год из которых выпал на беду для нас всех. Напишите телеграмму. Поздравьте. Поддержите. Это очень важно - простая человеческая поддержка здесь имеет огромное значение. Можно сделать это онлайн на

Телеграммы, отправленные сейчас, дойдут как раз в начале следующей недели (с письмами проблема здесь).

Напоминаю адрес: г.Москва, 111020, ул.Лефортовский вал д5, п/я-201, ФКУ СИЗО-2 ФСИН РФ. Белых Никите Юрьевичу, 1975 г.р.

#сизо #белых #никитабелых и знакомятся с делом, в котором около 40 томов (как уже написали СМИ, просто бессовестно мало, если сравнивать с "коллегами"). Готовят позицию.Скоро 13 июня. День Рождения. 42 года, год из которых выпал на беду для нас всех. Напишите телеграмму. Поздравьте. Поддержите. Это очень важно - простая человеческая поддержка здесь имеет огромное значение. Можно сделать это онлайн на http://napishi.ru/ Телеграммы, отправленные сейчас, дойдут как раз в начале следующей недели (с письмами проблема здесь).Напоминаю адрес: г.Москва, 111020, ул.Лефортовский вал д5, п/я-201, ФКУ СИЗО-2 ФСИН РФ. Белых Никите Юрьевичу, 1975 г.р. Спустя почти что год этот вид перестаёт внушать ужас и трансформирует его в молчаливое угнетение. Будничными кажутся и фольга, вытащенная из шоколада по правилам передач, и проезжающие мимо колючей проволки дети на ярких самокатах из соседнего детского сада не контрастируют с автозаками и полосатым транспортом СК. Самочувствие Никиты Юрьевича стабильно, хотя и без улучшений. Вместе с адвокатами он Сизо Лефортово — в Обсудить в блоге автора