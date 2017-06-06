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Сюжеты
Блогеры против: Аэрофлот
3.06 число просмотров 35568 число записей 101
 
#ОчередьНаНиколая
23.05 число просмотров 2234 число записей 7
 
Саша в Госдуме
23.05 число просмотров 2497 число записей 5
 
Икорница в вертолет
23.05 число просмотров 1920 число записей 8
 
"Ленин" Данилкина
22.05 число просмотров 1922 число записей 4
 
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Видеоблогер Алишер Усманов
25.05 число просмотров 5269 число записей 16
 
Ребенок задержан за чтение стихов Шекспира
29.05 число просмотров 2794 число записей 20
 
Запрет Telegram
19.05 число просмотров 2527 число записей 8
 
Саша в Госдуме
23.05 число просмотров 2497 число записей 5
 
Обыск в "Гоголь-центре"
25.05 число просмотров 2719 число записей 18
 
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Напишите телеграмму. Поздравьте. Поддержите
Напишите телеграмму. Поздравьте. Поддержите
Katrin Reifert
6.06 19:31 |  число просмотров 567
 

Спустя почти что год этот вид перестаёт внушать ужас и трансформирует его в молчаливое угнетение. Будничными кажутся и фольга, вытащенная из шоколада по правилам передач, и проезжающие мимо колючей проволки дети на ярких самокатах из соседнего детского сада не контрастируют с автозаками и полосатым транспортом СК. Самочувствие Никиты Юрьевича стабильно, хотя и без улучшений. Вместе с адвокатами они знакомятся с делом, в котором около 40 томов (как уже написали СМИ, просто бессовестно мало, если сравнивать с "коллегами"). Готовят позицию.
Скоро 13 июня. День Рождения. 42 года, год из которых выпал на беду для нас всех. Напишите телеграмму. Поздравьте. Поддержите. Это очень важно - простая человеческая поддержка здесь имеет огромное значение. Можно сделать это онлайн на http://napishi.ru/
Телеграммы, отправленные сейчас, дойдут как раз в начале следующей недели (с письмами проблема здесь).
Напоминаю адрес: г.Москва, 111020, ул.Лефортовский вал д5, п/я-201, ФКУ СИЗО-2 ФСИН РФ. Белых Никите Юрьевичу, 1975 г.р.
#сизо #белых #никитабелых
 — в Сизо Лефортово.
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Посты дня
Как КГБ прошляпил распад СССР
blogВиталий Шушкевич    6.06 19:41 |  число просмотров 1036
Как КГБ прошляпил распад СССР Захожу после этого забрать загран, а там опер по особо важным делам сидит, предлагает сигарету моей марки и поговорить с ним по-человечески
 
О причинах кампании по посадкам губернаторов
blogAlexander Kynev    6.06 08:53 |  число просмотров 1315
О причинах кампании по посадкам губернаторов Вместо "квазисдержек и противовесов" полная деморализация системы управления в принципе
 
Почти фильм Гая Ричи
blogexodus_media    5.06 09:48 |  число просмотров 1726
Почти фильм Гая Ричи Прочитал про покушение на Адама Осмаева и нахожусь под большим впечатлением. Как и в случае с Вороненковым, организаторы не стали обеспечивать исполнителя оперативной информацией и отправили на верную смерть.
 
41
blogNavalny    4.06 14:59 |  число просмотров 1483
41 Сегодня мне сорок один и самое большое моё достижение — эти ребята на фотографии рядом со мной. Они классные и весёлые
 
В Англии это теракт, в деревне Редкино – суровые российские будни
blogLiubov Yakubovskaya    4.06 14:43 |  число просмотров 1713
В Англии это теракт, в деревне Редкино – суровые российские будни Про лондонское массовое убийство вы найдете в СМИ массу подробностей. О Тверском от прочтения заметок возникает больше вопросов, чем ответов
 
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Росгидромет блокирует на территории РФ данные метеорадаров, которые могут предсказывать шторм
blogLiubov Yakubovskaya    2.06 17:15 |  число просмотров 2228
Росгидромет блокирует на территории РФ данные метеорадаров, которые могут предсказывать шторм Росгидромет блокирует на территории РФ данные метеорадаров, которые могут предсказывать шторм. Которые его и предсказали в понедельник
 
Совесть совсем замучила
blogLisa    2.06 16:33 |  число просмотров 2395
Совесть совсем замучила Я - Пескова Елизавета Дмитриевна, дочь главного миллиардера и вора страны, пресс-секретаря главы государства. Это первый текст, который пишу сама. Все остальные заказные
 
Ты че думаешь я простая тёлка с которой можно вот так разговаривать?
blogСталингулаг    1.06 12:06 |  число просмотров 3371
Ты че думаешь я простая тёлка с которой можно вот так разговаривать? Это не пьяные разборки у третьесортных московских ночных клубов. Это примерно так официальный представитель МИДа РФ, Мария Захарова угрожает финскому журналисту
 
Цитаты дня
" Отец ребенка, который в десять лет знает наизусть "Гамлета", занимается своим ребенком недостаточно. Ясен пень. "
27.05 |
blog Виктория Иноземцева
" Никакие самые страшные бандиты -отморозки в отчаянных, но очень свободных 90х , по моему, не вызывали такого чувства беспомощности, липкого ужаса и безысходности у граждан , как сегодняшние менты. "
27.05 |
blog Sergey Kalvarskiy
" Детям Гамлета на улице читать нельзя, режиссёрам делать фестивали нельзя, жить в пятиэтажках нельзя, а ездить и ходить по этому городу невозможно. Какая-то крутая антиутопия. "
27.05 |
blog Anna Kachurovskaya
" На самом деле громоотвод из Усманова получился великолепный. Удар от Медведева отвели. "
25.05 |
blog КСТАТИ!
" К «Гоголь-центру» подъехал автозак и ОМОН. Хотелось бы посмотреть, как доверенное лицо Путина Чулпан Хаматову запихнут в автозак. "
23.05 |
blog Pavel_XII
" Интерфакс: по некоторым данным, всех сотрудников театра Гоголь-Центра и актёров собрали в большом зале и изъяли у них телефоны. Заложники. "
23.05 |
blog Varfolomeev
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Статьи дня
Нас возьмут тепленькими
Юлия Латынина  5.06 14:46 |  число просмотров 289
Нас возьмут тепленькими Концепция Глобального потепления — многомиллиардная афера мировых бюрократов
Защита Усманова: почему олигархам пора задуматься о будущем
Константин Гаазе  2.06 10:19 |  число просмотров 677
Защита Усманова: почему олигархам пора задуматься о будущем Главный вопрос 2017 года — вопрос о транзите власти. И в рамках очередного «обновления страны» олигархи могут первыми пойти под нож
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События
Чечня без геев
2.05 |  число просмотров 2963
Чечня без геев
Скандал после статьи "Новой газеты" о преследованиях геев в Чечне продолжает развиваться: угрозы поступают и поддержавшим коллег журналистам "Эха Москвы". Следственный комитет сообщил о доследственной проверке угроз и по фактам, изложенным в статьях
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Кино
Т2 Трейнспоттинг
12.03 |  число просмотров 2694
Т2 Трейнспоттинг
В соцсетях пишут о продолжении фильма "На игле" по культовому роману Ирвина Уэлша, в котором главные герои встречаются спустя 20 лет
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Музыка
Без Евровидения
23.03 |  число просмотров 4460
Без Евровидения
Служба безопасности Украины запретила въезд Юлие Самойловой. Певица посещала Крым после 2014 года в нарушение украинских законов. Блогеры изначально предсказывали, что Самойлову и конкурс используют для политических интриг. Так и случилось: сразу после решения СБУ в России началась кампания возмущения, а федеральные телеканалы решили не траснлировать Евровидение
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Медиа
Запрет Telegram
19.05 |  число просмотров 2527
Запрет Telegram
Блогеры обсуждают слухи о скорой блокировке ставшего популярным в России мессенджера Telegram. Администраторы ряда российских Telegram-каналов в свою очередь обратились к Павлу Дурову с петицией, в которой просят его не допустить блокировки сервиса в России
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Книги
"Ленин" Данилкина
22.05 |  число просмотров 1922
"Ленин" Данилкина
В соцсетях обсуждают "Ленина" – биографию Владимира Ульянова, написанную Львом Данилкиным
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