Утренняя утечка про "ни дня без посадки" подтвердилась. Причин такой массовой кампании против властей регионов на мой взгляд две (могу более развернуто написать в каком нибудь СМИ):

1 Эта компенсация губернаторам за их чрезмерное институциональное усиление (прямая легитимность; усиление влияния на состав Госдумы через мажоритарные округа; ужесточение регистрации кандидатов в ЗС, что позволяет сильнее контролировать депутатский корпус; фактическая ликвидация выборности мэров и разгром МСУ). Нормальные сдержки и противовесы для нашей власти это слишком сложно и чуждо, поэтому решили компенсировать силовым прессингом

2 Попытка перехватить антикоррупционную риторику и типа самим возглавить борьбу с коррупцией

Результат прямо противоложен всем задумкам:

1 Вместо "квазисдержек и противовесов" полная деморализация системы управления в принципе. Система ввиде рядовых чиновников начинает понимать, что никто никого спасать и защищать не будет, а если так, то никто больше чем положено по инструкции, ни на грамм и не сделает и начальство спасать по неформальным просьбам не будет тоже (раз нет неформальных гарантий, то забудьте про неформальные просьбы)

2 Каждое новое дело против чиновников не усиливает имидж власти, а наоборот в глазах общества является новым доказательством ее тотальной коррумпированности