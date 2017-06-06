  tt
bes oday
  Лучшее в блогах
Сюжеты Афиша
Посты дня Репортажи дня Тексты дня Видео дня Фото дня
 
Сюжеты
Блогеры против: Аэрофлот
3.06 число просмотров 35533 число записей 101
 
#ОчередьНаНиколая
23.05 число просмотров 2216 число записей 7
 
Саша в Госдуме
23.05 число просмотров 2482 число записей 5
 
Икорница в вертолет
23.05 число просмотров 1914 число записей 8
 
"Ленин" Данилкина
22.05 число просмотров 1899 число записей 4
 
все записи
Реклама
Ждите.
Самое читаемое
Видеоблогер Алишер Усманов
25.05 число просмотров 5149 число записей 16
 
Ребенок задержан за чтение стихов Шекспира
29.05 число просмотров 2741 число записей 20
 
Запрет Telegram
19.05 число просмотров 2515 число записей 8
 
Саша в Госдуме
23.05 число просмотров 2482 число записей 5
 
Обыск в "Гоголь-центре"
25.05 число просмотров 2600 число записей 18
 
Прислать свою ссылку
Котик дня
все котики дня
О причинах кампании по посадкам губернаторов
О причинах кампании по посадкам губернаторов
Alexander Kynev
6.06 08:53 |  число просмотров 784

Утренняя утечка про "ни дня без посадки" подтвердилась. Причин такой массовой кампании против властей регионов на мой взгляд две (могу более развернуто написать в каком нибудь СМИ):
1 Эта компенсация губернаторам за их чрезмерное институциональное усиление (прямая легитимность; усиление влияния на состав Госдумы через мажоритарные округа; ужесточение регистрации кандидатов в ЗС, что позволяет сильнее контролировать депутатский корпус; фактическая ликвидация выборности мэров и разгром МСУ). Нормальные сдержки и противовесы для нашей власти это слишком сложно и чуждо, поэтому решили компенсировать силовым прессингом
2 Попытка перехватить антикоррупционную риторику и типа самим возглавить борьбу с коррупцией

Результат прямо противоложен всем задумкам:
1 Вместо "квазисдержек и противовесов" полная деморализация системы управления в принципе. Система ввиде рядовых чиновников начинает понимать, что никто никого спасать и защищать не будет, а если так, то никто больше чем положено по инструкции, ни на грамм и не сделает и начальство спасать по неформальным просьбам не будет тоже (раз нет неформальных гарантий, то забудьте про неформальные просьбы)
2 Каждое новое дело против чиновников не усиливает имидж власти, а наоборот в глазах общества является новым доказательством ее тотальной коррумпированности

Задержан вице-губернатор Курской области
Подробнее на сайте
kommersant.ru
Обсудить в блоге автора
Посты дня
Почти фильм Гая Ричи
blogexodus_media    5.06 09:48 |  число просмотров 1416
Почти фильм Гая Ричи Прочитал про покушение на Адама Осмаева и нахожусь под большим впечатлением. Как и в случае с Вороненковым, организаторы не стали обеспечивать исполнителя оперативной информацией и отправили на верную смерть.
 
41
blogNavalny    4.06 14:59 |  число просмотров 1334
41 Сегодня мне сорок один и самое большое моё достижение — эти ребята на фотографии рядом со мной. Они классные и весёлые
 
В Англии это теракт, в деревне Редкино – суровые российские будни
blogLiubov Yakubovskaya    4.06 14:43 |  число просмотров 1514
В Англии это теракт, в деревне Редкино – суровые российские будни Про лондонское массовое убийство вы найдете в СМИ массу подробностей. О Тверском от прочтения заметок возникает больше вопросов, чем ответов
 
Спасибо всем, кто переживал и молился
blogAmina Okueva    2.06 20:42 |  число просмотров 1791
Спасибо всем, кто переживал и молился Состояние Адама тяжёлое, но стабильное. Киллер остановлен мной из наградного оружия
 
Росгидромет блокирует на территории РФ данные метеорадаров, которые могут предсказывать шторм
blogLiubov Yakubovskaya    2.06 17:15 |  число просмотров 2094
Росгидромет блокирует на территории РФ данные метеорадаров, которые могут предсказывать шторм Росгидромет блокирует на территории РФ данные метеорадаров, которые могут предсказывать шторм. Которые его и предсказали в понедельник
 
все записи
Выбор редактора
Росгидромет блокирует на территории РФ данные метеорадаров, которые могут предсказывать шторм
blogLiubov Yakubovskaya    2.06 17:15 |  число просмотров 2094
Росгидромет блокирует на территории РФ данные метеорадаров, которые могут предсказывать шторм Росгидромет блокирует на территории РФ данные метеорадаров, которые могут предсказывать шторм. Которые его и предсказали в понедельник
 
Совесть совсем замучила
blogLisa    2.06 16:33 |  число просмотров 2200
Совесть совсем замучила Я - Пескова Елизавета Дмитриевна, дочь главного миллиардера и вора страны, пресс-секретаря главы государства. Это первый текст, который пишу сама. Все остальные заказные
 
Ты че думаешь я простая тёлка с которой можно вот так разговаривать?
blogСталингулаг    1.06 12:06 |  число просмотров 3211
Ты че думаешь я простая тёлка с которой можно вот так разговаривать? Это не пьяные разборки у третьесортных московских ночных клубов. Это примерно так официальный представитель МИДа РФ, Мария Захарова угрожает финскому журналисту
 
Цитаты дня
" Отец ребенка, который в десять лет знает наизусть "Гамлета", занимается своим ребенком недостаточно. Ясен пень. "
27.05 |
blog Виктория Иноземцева
" Никакие самые страшные бандиты -отморозки в отчаянных, но очень свободных 90х , по моему, не вызывали такого чувства беспомощности, липкого ужаса и безысходности у граждан , как сегодняшние менты. "
27.05 |
blog Sergey Kalvarskiy
" Детям Гамлета на улице читать нельзя, режиссёрам делать фестивали нельзя, жить в пятиэтажках нельзя, а ездить и ходить по этому городу невозможно. Какая-то крутая антиутопия. "
27.05 |
blog Anna Kachurovskaya
" На самом деле громоотвод из Усманова получился великолепный. Удар от Медведева отвели. "
25.05 |
blog КСТАТИ!
" К «Гоголь-центру» подъехал автозак и ОМОН. Хотелось бы посмотреть, как доверенное лицо Путина Чулпан Хаматову запихнут в автозак. "
23.05 |
blog Pavel_XII
" Интерфакс: по некоторым данным, всех сотрудников театра Гоголь-Центра и актёров собрали в большом зале и изъяли у них телефоны. Заложники. "
23.05 |
blog Varfolomeev
все записи
Фото дня
Видео дня

Статьи дня
Нас возьмут тепленькими
Юлия Латынина  5.06 14:46 |  число просмотров 193
Нас возьмут тепленькими Концепция Глобального потепления — многомиллиардная афера мировых бюрократов
Защита Усманова: почему олигархам пора задуматься о будущем
Константин Гаазе  2.06 10:19 |  число просмотров 618
Защита Усманова: почему олигархам пора задуматься о будущем Главный вопрос 2017 года — вопрос о транзите власти. И в рамках очередного «обновления страны» олигархи могут первыми пойти под нож
все записи
События
Чечня без геев
2.05 |  число просмотров 2943
Чечня без геев
Скандал после статьи "Новой газеты" о преследованиях геев в Чечне продолжает развиваться: угрозы поступают и поддержавшим коллег журналистам "Эха Москвы". Следственный комитет сообщил о доследственной проверке угроз и по фактам, изложенным в статьях
все записи
Кино
Т2 Трейнспоттинг
12.03 |  число просмотров 2678
Т2 Трейнспоттинг
В соцсетях пишут о продолжении фильма "На игле" по культовому роману Ирвина Уэлша, в котором главные герои встречаются спустя 20 лет
все записи
Музыка
Без Евровидения
23.03 |  число просмотров 4446
Без Евровидения
Служба безопасности Украины запретила въезд Юлие Самойловой. Певица посещала Крым после 2014 года в нарушение украинских законов. Блогеры изначально предсказывали, что Самойлову и конкурс используют для политических интриг. Так и случилось: сразу после решения СБУ в России началась кампания возмущения, а федеральные телеканалы решили не траснлировать Евровидение
все записи
Медиа
Запрет Telegram
19.05 |  число просмотров 2515
Запрет Telegram
Блогеры обсуждают слухи о скорой блокировке ставшего популярным в России мессенджера Telegram. Администраторы ряда российских Telegram-каналов в свою очередь обратились к Павлу Дурову с петицией, в которой просят его не допустить блокировки сервиса в России
все записи
Книги
"Ленин" Данилкина
22.05 |  число просмотров 1899
"Ленин" Данилкина
В соцсетях обсуждают "Ленина" – биографию Владимира Ульянова, написанную Львом Данилкиным
все записи
“BESTTODAY” 2010
BestToday
АПН Северо-Запад Новая газета
Правда Беслана Election2012