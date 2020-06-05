Почти фильм Гая Ричи Исход 631 5.06 09:48 |631 Прочитал про покушение на Адама Осмаева и нахожусь под большим впечатлением. Как и в случае с Вороненковым, организаторы не стали обеспечивать исполнителя оперативной информацией и отправили на верную смерть. Получился фильм Гая Ричи.



1. После убийства Немцова нужно было создать информационный шум, и в СМИ вбрасывали много противоположных версий. По одной из них убийство организовал «агент ЦРУ и СБУ Адам Осмаев». Для понимания контекста: в эту среду, 31 мая, закончилось судебное следствие по делу Немцова, исполнитель-кадыровец в ближайшие недели уйдет на пожизненное заключение.



2. Осмаев — ирландский непалец (украинский чеченец). При Януковиче его обвинили в подготовке покушения на Путина, а при Порошенко отказались экстрадировать и выпустили. Сейчас возглавляет «международный миротворческий батальон имени Джохара Дудаева». Его сообщник, которого успели экстрадировать, будет сидеть в России до 2022 года, а предшественник во главе чеченского батальона погиб во время боев с российскими вооруженными силами под Дебальцево.



3. Весной Кадыров отправил в Чечню киллера убить Осмаева. Киллера с поддельными документами пропустили через границу под Брянском, а в Киеве через молодую «помощницу Савика Шустера» вывели на семью Омаева и представили европейским журналистом. К моменту событий убийца и жертва уже трижды встречались для обсуждения французского медиа-проекта.



4. …Четвертый разговор происходит на Подоле в машине в этот четверг, 1 июня (параллельно в Москве прокурор читает заключительную речь на суде по делу Немцова). Киллер сидит впереди, Омаев сзади с женой. «Французский журналист» вспоминает о подарке, который просила передать редакция, и достает коробку. Оборачивается вручить подарок чеченскому комбату, вынимает из коробки «Глок» и стреляет в грудь. Пуля разрывает диафрагму, задевает легкое.



5. Жена Осмаева — 33-летняя Амина Окуева, в 19 бежала из Чечни в Украину. Медсестра по профессии, на Евромайдане лечила «афганскую сотню». После вторжения пошла в добровольческий батальон «Киев-2» фельдшером, работает в МВД, награждена пистолетом Макарова. В мае 2016 окончила Военную академию в Одессе, в частности проходила воздушно-десантную и снайперскую подготовку. Активно ведет фейсбук.



6. Увидев направленный на мужа «Глок», Амина достает наградной ПМ. Киллер стреляет в мужа второй раз, жена стреляет в киллера и попадает в позвоночник. Потом стреляет еще и еще. Когда киллер затихает, оказывает мужу первую помощь.



7. Оба мужчины в реанимации; Осмаев после успешных операций на легком и печени уже начал разговаривать. Источники в силовых ведомствах сегодня сообщили прессе, что фамилия киллера — Денисултанов. Глава Национальной полиции Украины заявил, что не будет это комментировать и что «личность нападавшего будет установлена законным путем».



8. Денисултанов в 1990 году получил в Чечне два года за вымогательство, но вышел по амнистии, объявленной Дудаевым. Вскоре перебрался в Петербург, жил рэкетом, в 1995 перенес покушение. В 1998 похитил бизнесмена с целью вымогательства и с боем ушел после штурма. Перебрался в Украину, но был арестован, экстрадирован и обменян на русского солдата-срочника.



9. В 2008 Денисултанов приехал в Австрию и убил Умара Исраилова, бывшего охранника Кадырова, который судился с Россией в ЕСПЧ из-за пыток и похищений. После ареста киллер признался, что действовал по заказу Кадырова, и попросил политического убежища. В убежище было отказано, Денисултанова экстрадировали в Россию, где он публично отказался от своих показаний и стал жить на содержании у женщин. В конце концов похитил у невесты 7,5 млн рублей и в 2011 году был осужден на 8 лет за кражу и принуждение к даче ложных показаний.

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