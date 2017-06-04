Самая большая польза от дня рожденья в том, что можно повесить в блог семейную фоточку с фотосессии, которую в любой день вывешивать как-то глупо.

Типа, вот. Посмотрите, как мы на самом деле не выглядим. На фото из реальной жизни мы бы что-то ели, и кто-нибудь уже пролил на себя кетчуп.

Сегодня мне сорок один и самое большое моё достижение — эти ребята на фотографии рядом со мной. Они классные и весёлые.

Передают вам всем привет и благодарят за поддержку.

Ну а если вам в голову пришла замечательная мысль как-то поздравить меня, то сделать это легче лёгкого. Зайдите сюда и закиньте пожертвование любого размера на избирательную кампанию.

Заранее спасибо.

PS.

А ещё у меня конкурс сегодня будет в честь ДР.