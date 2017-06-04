Лондон. 6 убитых.

Тверская область. 8 убитых.

В Англии это терракт, в деревне Редкино – суровые российские будни. Про лондонское массовое убийство вы найдете в СМИ массу подробностей. О Тверском от прочтения заметок возникает больше вопросов, чем ответов. Первая-то мысль, что дачник. А пишут , что он был пьяный, просто словил белочку. Но из новостей мы узнаем, что конфликт произошел на каком-то мероприятии. Только у меня возникает вопрос, что это за мероприятие, о котором нельзя писать? Мероприятие, на котором возник конфликт такой силы, что человек побежал домой, чтобы взять там ружье, прибежать обратно и расстрелять обидчиков. А напился он тогда в какой момент? А то ведь везде пишут – пьяный, пьяный. Мне так кажется, что если ты туда побежал, обратно побежал, то уже просто для того, чтобы попасть в пару человек, надо быть хоть немного сконцентрированным. И еще. Никому не кажется, что упоминание того, что убийца был москвич оно сродни тому, как пишут «нападавший был лицом кавказской национальности»?

Однако, вернемся к исходному. Лондон. 6 убитых. Терракт.

Тверская область. 8 убитых. Бытовуха.