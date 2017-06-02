01 июня 23:02

Спасибо всем, кто переживал и молился. По Милости Всевышнего все в порядке. Состояние Адама тяжёлое, но стабильное. Киллер остановлен мной из наградного оружия. Большое спасибо за поддержку всем и в первую очередь моим бывшим коллегам из МВД и сослуживцам.

Все будет хорошо, даст Бог.





2 июня, 4:45

Недавно приехала из отделений где давала показания.

Спать не получается, так что читаю пожелания от вас всех и просто физически подписываюсь вашей любовью и позитивом.

Телефоны пока не у меня, так что звонить нет смысла.

Изредка буду заходить в Фейсбук, но просто физически не успеваю всем ответить.

Помощи пока никакой кроме молитв не нужно.

Главная мораль всего произошедшего для меня лично такова: наши жизни и смерти лишь в Руках Всевышнего.

А всем побратимам еще раз хочу напомнить знакомую всем бойцам истину: в экстремальной ситуации у нас остаются только те навыки, которые были отработаны до автоматизма.

Мы тоже вас любим. А враги пусть утрут сопли - на сей раз кровавые!





2 июня 13:06

Пару минут была у Адама. Он в сознании - всё понимает, но говорить пока не может из-за аппарата искусственного дыхания.

Состояние достаточно стабильное, но помним о том, что первые три дня в таких ситуациях всегда критические. Продолжайте, пожалуйста, молиться.

Кстати, мусульманский пост, который мы соблюдали в тот страшный день (вчера) судя по всему очень облегчил операцию Адама: если вкратце, полые органы его брюшной полости были пусты и оказались не повреждены, что дало возможность перелить ему обратно его собственную кровь, вытекшую из раненой печени. Часть лёгкого, правда, тоже пришлось удалить и наложить швы на разорванную диафрагму. Главное сейчас положительная гемодинамика (состояние) в ближайшие три дня. А киллер оказался очень непростой штучкой - на ошмётках его совести много убийств чеченцев в том числе и в Европе.

Я рада, что он получил по заслугам именно от моей руки (по предварительной информации он будет "ходить под себя" весь остаток своей жалкой жизни (одна пуля застряла в позвоночнике).

Но в этом заслуга не моя - так было угодно Всевышнему в этот священный для нас месяц.