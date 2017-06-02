|Спасибо всем, кто переживал и молился
|
2.06 20:42 | 588
|01 июня 23:02
Спасибо всем, кто переживал и молился. По Милости Всевышнего все в порядке. Состояние Адама тяжёлое, но стабильное. Киллер остановлен мной из наградного оружия. Большое спасибо за поддержку всем и в первую очередь моим бывшим коллегам из МВД и сослуживцам.
Все будет хорошо, даст Бог.
2 июня, 4:45
Недавно приехала из отделений где давала показания.
Спать не получается, так что читаю пожелания от вас всех и просто физически подписываюсь вашей любовью и позитивом.
Телефоны пока не у меня, так что звонить нет смысла.
Изредка буду заходить в Фейсбук, но просто физически не успеваю всем ответить.
Помощи пока никакой кроме молитв не нужно.
Главная мораль всего произошедшего для меня лично такова: наши жизни и смерти лишь в Руках Всевышнего.
А всем побратимам еще раз хочу напомнить знакомую всем бойцам истину: в экстремальной ситуации у нас остаются только те навыки, которые были отработаны до автоматизма.
Мы тоже вас любим. А враги пусть утрут сопли - на сей раз кровавые!
2 июня 13:06
Пару минут была у Адама. Он в сознании - всё понимает, но говорить пока не может из-за аппарата искусственного дыхания.
А киллер оказался очень непростой штучкой - на ошмётках его совести много убийств чеченцев в том числе и в Европе.
|Обсудить в блоге автора