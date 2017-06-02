В чём феномен Петербургского международного экономического форума? www.facebook.com 643 2.06 16:28 |643 А вот ещё объясните мне, пожалуйста, в чём феномен Петербургского международного экономического форума и особенно новостей и взволнованных репортажей с него? Там каждый год буквально одно и то же - сидят Игорь Сечин и Алексей Миллер и изображают успешных бизнесменов, а мои коллеги им в этом с энтузиазмом подыгрывают, берут комментарии и наперегонки диктуют их в свои редакции. Ещё обязательно Игорь Шувалов должен заявить, что санкции России только на пользу, а Греф — что Россия скоро сделает свой биткоин. Буквально, каждый год одно и то же дословно.

Может, там какое-то скрытое дно, какие-то невероятные инсайды в кулуарах рассказываются, а эти "новости" для чтения, в общем, и не предназначены, это такой ритуал, как спеть "земля в иллюминаторе" на стартовой площадке Байконура? Мне правда интересно. Обсудить в блоге автора