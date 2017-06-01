Ты че думаешь я простая тёлка с которой можно вот так разговаривать? Сталингулаг 797 1.06 12:06 |797 Ты че ох**л бл*? Да ты знаешь кто я такая? Ты че думаешь я простая тёлка с которой можно вот так разговаривать? Знаешь какие у меня связи? Я ща своим друзьям кавказцам позвоню они тебе жопу порвут! Ты понял бл*? Зелимхана знаешь? А я знаю! Я всю Чечню знаю! Я ща им позвоню они тебя раком поставят! Ща я те устрою! Ты понял сука?! Я уже звоню! Козёл! Смотри сука стой здесь! Я им позвоню и вернусь, ты кровью захлебнешься! Понял бл*? Тебе пи**ец нах*й! Никуда не уходи, я сейчас вернусь с Магой! Всё тебе пиз*а, я тебя запомнила!



Это не пьяные разборки у третьесортных московских ночных клубов. Это, примерно так, официальный представитель МИДа РФ, Мария Захарова угрожает финскому журналисту. Для желающих увидеть этот позор своими глазами - видео:







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