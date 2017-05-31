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Кто за то, чтобы вернуть Андрея Жданова в Климентовский?
Кто за то, чтобы вернуть Андрея Жданова в Климентовский?
Наталья Акулова
31.05 22:44 |  число просмотров 693
Друзья, соседи, коллеги!
Этот пост – наша возможность вернуть на свое торговое место человека, который работал продавцом географических карт, путеводителей и книг в центре Москвы, в Замоскворечье много лет. Пенсионера-продавца Андрей Жданов в Климентовском переулке знает каждый житель района. Это наш живой памятник. Он не просто продавал карты – он знал каждую из них. Так же, как он знает и любит Москву, знает ее переулки и тропинки.
Иностранные туристы, прохожие, соседи – он всем хотел помочь, со всеми любил поговорить, вспомнить, записать на видео историю, выложить ее на свою страничку, поразмышлять, поспорить.
Да что туристы! Его здесь знала каждая бездомная собака. Правда! Потому что с ними он делился своим обедом.

2 года назад его уже выгоняли с этого места – внезапно поменялись правила, и разрешение на торговлю в пешеходной зоне надо было получать в правительстве культуры.
Он прошел все круги ада (вы же знаете, что значит получить у нас неформатную бумажку), и ему дали разрешение.
Месяц назад, как говорится, власть снова поменялась. Старое разрешение, которое действует еще год, - больше не имеет силы. Сейчас нужно новое разрешение. От нового министерства. Так сказать, персональное. Которое надо выклянчить, выпросить и вымолить. А у Жданова кончились силы. Да и нервы на пределе.

Сотрудники управы пришли с полицией и насильно убрали из Климентовского человека, который отдал этому району полжизни. Которого здесь знают, как живую достопримечательность.

Я встретила Андрея неделю назад. Он похудел килограмм на 10! Глаза потускнели. Тащит несколько карт в сумке – «Вот, пошел умолять поставщика взять назад хоть за 50 процентов. С деньгами туговато».
Мне стыдно и обидно, что чиновникам безразлично, что они не могут отличить настоящее от подделки, что им все равно – куда он делся и чего там у него кончилось. Рядом с ним стояли (и стоят) безразличные таджики и торгуют 7 дней в неделю «Марианной, которая влюбилась в монстра» в ассортименте. И их никто не убирает, видимо, такие продавцы и такая литература нужны нашему городу. Нашей пешеходно-экскурсионной Москве.

А Жданов сидит дома – с больной женой, с опущенными руками, c открытым ИП, с непроданными книгами про Ордынку, Пятницкую, Садовое кольцо, с сотней уникальных карт, без пенсии (потому что, бизнесмен по нашему законодательству) и ждет чуда. Хотя, чудо-то это..из разряда самого обыкновенного - всего лишь возможность выйти на работу.

Кто за то, чтобы вернуть Андрея Жданова в Климентовский? Проголосуйте, пожалуйста. Просто пройдите по ссылке и заполните несколько граф: http://zamos.info/andrej-zhdanov-i-zamoskvoreche/

Тем самым – вы поднимите рейтинг проблемы, и нам будет с чем идти к мэру города. Сделайте репост, чтобы нас было много. Вместе – у нас получится вернуть Андрея Жданова и сохранить его уникальный живой киоск. Ведь, один раз мы с вами это уже сделали..

#стараямосква #собянин #замоскворечье #мэр #правильствомосквы

Фото Натальи Акуловой.
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