Правительству редко удается меня удивить, для этого надо сделать что-то невероятное. Позвал я на днях замечательного Achref Aouadi приехать к нам в июне на мероприятие. Шли, мол, скорее, данные для приглашения.

Ашраф меня и спрашивает: а что, тунисцам нужна виза? Вроде ж отменили... Я полез проверить и нашел великой силы документ от 17 апреля 2017 года: http://www.rbc.ru/rbcfreenews/58f4a8da9a7947b63015f176

Граждане Туниса могут приехать к нам без визы через... Владивосток! Коллеги предлагают отправить Ашрафа поездом по Транссибу.