Во-первых, ужасно жаль, что GQ решил приколотить премию «журналист года». Не потому, что ее когда-то получили Азар и Туровский (хотя, разумеется, приятно об этом вспоминать) и другие хорошие русские журналисты — просто это была очень важная независимая премия в стране, где таких независимых премий две штуки (точнее, стало две штуки в какой-то момент — добавилась «Редколлегия»; теперь опять одна). Ну да, редакция GQ, насколько я понимаю, сама решала, кто станет журналистом года, то есть народное голосование носило более-менее декоративный характер. Однако свою небольшую, но очень существенную функцию она выполняла, за нее реально боролись. Во-вторых, окей, теперь у вас не «журналист года», но «автор года». Тем интереснее понять, почему «Новую газету» представляют не Милашина, Костюченко и Гордиенко, а главный редактор Муратов? Это ведь, прежде всего, они — цитата с вашего сайта — «бесстрашно взрывали информационное поле расследованиями о нарушении прав человека на Кавказе, не давая забыть: что-то в стране не так». Потому что мужской журнал? Какое-то есть в этом фантастическое мудачество, извините. (Нет, я не обиделся, что «Медузы» там нет.)



http://www.gq.ru/awards/moty/2017/author-2017