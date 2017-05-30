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О зарплатах руководителей театров и музеев
О зарплатах руководителей театров и музеев
Maxim Dbar
30.05 19:08 |  число просмотров 1542

Министерство культуры опубликовало на своем сайте среднемесячную зарплату руководителей подведомственных государственных организаций и унитарных предприятий. Ну, есть над чем подумать. Чужие деньги считать нехорошо, но это деньги бюджетные, то есть наши.

Поскольку я учился на истфаке, то естественно, что многие мои однокурсники пошли работать в исторический музей. И много мне потом жаловались на нищенские зарплаты в то ли 6, то ли 9 тысяч рублей в месяц. Ну, что я теперь могу сказать. Преувеличивали мои друзья. Директор Государственного исторического музея Левыкин А.К. в среднем получает в месяц 494 197 рублей. Не бедствует музейное дело!

Идем дальше. И находим много знакомых уважаемых людей. Например, худрук Государственного академического малого театра Юрий Соломин получает 746 698 рублей в месяц. А руководитель Московского художественного академического театра им. Чехова Олег Табаков – 935 994 рубля. Ну и вишенка на бюджетном торте – Валерий Гергиев, чья зарплата в Мариинке составляет 12 857 163 в месяц! Даже если работники Минкульта ошиблись на порядок, и Гергиев получает полтора миллиона бюджетных денег в месяц – это пиздец. Но если не ошиблись, то это уже какой-то Сечин от культуры.

Кстати, немного яснее становятся причины, по которым деятели культуры подписывают идиотские подметные письма против кого не лень, да? А вообще такое ощущение, что все они не слушают премьер нашего министра. Ясно же вам сказано, хотите зарабатывать – идите в бизнес.

Еще раз, для понимания. Я не против больших зарплат. Только за. Но не из бюджета страны, в которой нет денег на пенсионеров, медицину, образование и т.д. Может, Гергиев стоит на рынке даже больше 12 миллионов в месяц. Пусть тогда на рынок и идет. А в бюджетной организации пусть работают те, кого мы можем себе позволить.

http://mkrf.ru/documents/questions/detail.php?ID=1400217
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