Министерство культуры опубликовало на своем сайте среднемесячную зарплату руководителей подведомственных государственных организаций и унитарных предприятий. Ну, есть над чем подумать. Чужие деньги считать нехорошо, но это деньги бюджетные, то есть наши. Поскольку я учился на истфаке, то естественно, что многие мои однокурсники пошли работать в исторический музей. И много мне потом жаловались на нищенские зарплаты в то ли 6, то ли 9 тысяч рублей в месяц. Ну, что я теперь могу сказать. Преувеличивали мои друзья. Директор Государственного исторического музея Левыкин А.К. в среднем получает в месяц 494 197 рублей. Не бедствует музейное дело! Идем дальше. И находим много знакомых уважаемых людей. Например, худрук Государственного академического малого театра Юрий Соломин получает 746 698 рублей в месяц. А руководитель Московского художественного академического театра им. Чехова Олег Табаков – 935 994 рубля. Ну и вишенка на бюджетном торте – Валерий Гергиев, чья зарплата в Мариинке составляет 12 857 163 в месяц! Даже если работники Минкульта ошиблись на порядок, и Гергиев получает полтора миллиона бюджетных денег в месяц – это пиздец. Но если не ошиблись, то это уже какой-то Сечин от культуры. Кстати, немного яснее становятся причины, по которым деятели культуры подписывают идиотские подметные письма против кого не лень, да? А вообще такое ощущение, что все они не слушают премьер нашего министра. Ясно же вам сказано, хотите зарабатывать – идите в бизнес. Еще раз, для понимания. Я не против больших зарплат. Только за. Но не из бюджета страны, в которой нет денег на пенсионеров, медицину, образование и т.д. Может, Гергиев стоит на рынке даже больше 12 миллионов в месяц. Пусть тогда на рынок и идет. А в бюджетной организации пусть работают те, кого мы можем себе позволить.



http://mkrf.ru/documents/questions/detail.php?ID=1400217