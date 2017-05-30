Тут я на днях размещала материал об авто нашего епископа Нектария.

Так вот, этот пост в "Орловских новостях" Нектарию сильно

не понравился.

И он прислал гневное письмо, требует удалить эту инфу.

При этом, по всей видимости, ему не дают покоя лавры Бурханыча. Себя в письме он именует с большой буквы,

(Я, Моё)

А слово "вы", обращаясь к журналистам -- с маленькой.

Да, самый главный довод, который привел Нектарий -- журналисты оскорбили "чувства верующих"

Это тех, кто свято верит в "Святой Land Cruiser V8",

стесняюсь спросить?

Или теперь это "чувство" гоняют в любых случаях?

Предупреждали правозащитники и хорошие юристы!

Вот теперь свою жадность ( грех стяжательства)

"чувствами" прикрывают!

Как удобно!

Прикрывать все незавидные поступки именем бога

и религиозными чувствами.

Прошу репоста.

Надо помочь "отцу" почувствовать, что такое

"Эффект Стрейзанд"

"Епископ Ливенский и Малоархангельский Нектарий (Николай Селезнев) прислал в редакцию «Орловских новостей» письмо, в котором в ультимативной форме требует удалить с нашего информресурса заметки о его внедорожнике Land Cruiser V8. В противном случае священник угрожает СМИ привлечением к ответственности за оскорбление чувств верующих.

Что конкретно могло оскорбить священника, учитывая, что даже в Орловской митрополии подтвердили факт дарения ему иномарки агрохолдингом, из письма понять невозможно. Поэтому мы публикуем его без купюр, в той форме, в которой оно было составлено.

«Я крайне возмущен вашей лживой и оскорбительной статьей размещенной на вашем интернет ресурсе newsorel.ru касающейся Моего служения Русской Православной Церкви и народу Божьему!

Подобные выходки подрывают духовно – нравственные устои нашего общества бросая тень на Святую Церковь и её честных служителей. Не надейтесь, что ваша публичная ложь останется без ответа со стороны РПЦ.

«Но Господь наш Иисус Христос призывал прощать врагов, поэтому Я вам даю единственный шанс все исправить и ТРЕБУЮ удалить касающуюся меня информацию из ваших безнравственных СМИ.

«В противном случае Я буду вынужден привлечь вас к законной ответственности по статье 148 УК РФ п.1 (Публичные действия, выражающие явное неуважение к обществу и совершенные в целях оскорбления религиозных чувств верующих)

P.S. и опрос в группе Вконтакте уберите тоже».

Ответ епископу Нектарию "ОН" подготовят в ближайшее время.

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