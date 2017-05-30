  tt
bes oday
  Лучшее в блогах
Сюжеты Афиша
Посты дня Репортажи дня Тексты дня Видео дня Фото дня
 
Сюжеты
"Ленин" Данилкина
22.05 число просмотров 1695 число записей 4
 
Запрет Telegram
19.05 число просмотров 2414 число записей 8
 
(Х)Реновация
14.05 число просмотров 8952 число записей 45
 
Срок за покемонов
11.05 число просмотров 6555 число записей 25
 
Новый Эммануэль
8.05 число просмотров 3444 число записей 8
 
все записи
Реклама
Ждите.
Самое читаемое
Видеоблогер Алишер Усманов
25.05 число просмотров 4593 число записей 16
 
#Надоел
30.04 число просмотров 3335 число записей 6
 
Отзыв зелёнки
2.05 число просмотров 3263 число записей 9
 
Запрет Telegram
19.05 число просмотров 2414 число записей 8
 
Обыск в "Гоголь-центре"
25.05 число просмотров 2035 число записей 18
 
Прислать свою ссылку
Котик дня
все котики дня
Я вам даю единственный шанс все исправить
Я вам даю единственный шанс все исправить
Veronika Katkova
30.05 18:27 |  число просмотров 42

Тут я на днях размещала материал об авто нашего епископа Нектария.
Так вот, этот пост в "Орловских новостях" Нектарию сильно
не понравился.
И он прислал гневное письмо, требует удалить эту инфу.

При этом, по всей видимости, ему не дают покоя лавры Бурханыча. Себя в письме он именует с большой буквы,
(Я, Моё)
А слово "вы", обращаясь к журналистам -- с маленькой.

Да, самый главный довод, который привел Нектарий -- журналисты оскорбили "чувства верующих"
Это тех, кто свято верит в "Святой Land Cruiser V8",
стесняюсь спросить?

Или теперь это "чувство" гоняют в любых случаях?
Предупреждали правозащитники и хорошие юристы!
Вот теперь свою жадность ( грех стяжательства)
"чувствами" прикрывают!
Как удобно!
Прикрывать все незавидные поступки именем бога
и религиозными чувствами.

Прошу репоста.
Надо помочь "отцу" почувствовать, что такое
"Эффект Стрейзанд"

"Епископ Ливенский и Малоархангельский Нектарий (Николай Селезнев) прислал в редакцию «Орловских новостей» письмо, в котором в ультимативной форме требует удалить с нашего информресурса заметки о его внедорожнике Land Cruiser V8. В противном случае священник угрожает СМИ привлечением к ответственности за оскорбление чувств верующих.

Что конкретно могло оскорбить священника, учитывая, что даже в Орловской митрополии подтвердили факт дарения ему иномарки агрохолдингом, из письма понять невозможно. Поэтому мы публикуем его без купюр, в той форме, в которой оно было составлено.

«Я крайне возмущен вашей лживой и оскорбительной статьей размещенной на вашем интернет ресурсе newsorel.ru касающейся Моего служения Русской Православной Церкви и народу Божьему!

Подобные выходки подрывают духовно – нравственные устои нашего общества бросая тень на Святую Церковь и её честных служителей. Не надейтесь, что ваша публичная ложь останется без ответа со стороны РПЦ.

«Но Господь наш Иисус Христос призывал прощать врагов, поэтому Я вам даю единственный шанс все исправить и ТРЕБУЮ удалить касающуюся меня информацию из ваших безнравственных СМИ.

«В противном случае Я буду вынужден привлечь вас к законной ответственности по статье 148 УК РФ п.1 (Публичные действия, выражающие явное неуважение к обществу и совершенные в целях оскорбления религиозных чувств верующих)

P.S. и опрос в группе Вконтакте уберите тоже».

Ответ епископу Нектарию "ОН" подготовят в ближайшее время.

Ссылки по теме:

«Огонёк» написал об «одаренном» орловском епископе

Орловский епископ обзавелся Land Cruiser за шесть миллионов рублей

Епископ Нектарий повысил проходимость
В Орловской области епископ обзавелся Land Cruiser с элитными номерами за 6 млн рублей

«Давайте не доводить до абсурда»: у орловского епископа появился Land Cruiser за 6 миллионов рублей

«Иисус Христос носил дорогие одежды…»

Нектарий, епископ Ливенский и Малоархангельский

 

Орловский священник намерен судиться с «Орловскими новостями» из-за заметки о его внедорожнике Орловские новости
newsorel.ru
Обсудить в блоге автора
Посты дня
Аэрофлот, доколе?
www.facebook.com    30.05 15:18 |  число просмотров 321
Аэрофлот, доколе? В очередной раз Аэрофлот отменил рейс Москва-Воронеж, который вылетает в 23.50. За последний месяц я трижды ночевала в Шереметьево из-за его отмены
 
Нам не хватает подписей за кандидатов в муниципальные депутаты
blogDmitry Gudkov    30.05 15:10 |  число просмотров 188
Нам не хватает подписей за кандидатов в муниципальные депутаты Мы же хотим, чтобы в каждом районе Москвы после сентября были настоящие, живые, независимые депутаты, с которыми можно было бы говорить, встречаться на улице, звонить и писать со своими проблемами
 
Подали уведомления на шествия и митинги 12 июня в Москве и по России
blogNavalny    29.05 14:31 |  число просмотров 724
Подали уведомления на шествия и митинги 12 июня в Москве и по России 26 марта мы всем продемонстрировали, что собираем людей больше всех. У нас без денег и на "несанкционированные" акции выходит людей больше, чем власти собирают путём принудительного сгона бюджетников
 
У нас дети и полицейские привыкли доверять друг другу
blogEkaterina Skulskaia    27.05 22:12 |  число просмотров 1573
У нас дети и полицейские привыкли доверять друг другу Это моя дочь Аня. Она играет на улице в рамках проекта Риджвудской гильдии предпринимателей, чтобы сделать город еще прекраснее... и чтобы на законных основаниях скупить половину магазина игрушек
 
Китайская лесопилка
blogAnton Popov    27.05 10:52 |  число просмотров 2510
Китайская лесопилка Не хотел выкладывать такую жуть, но вы потерпите. Это Канск сегодня, после вчерашнего пожара.
 
все записи
Выбор редактора
Адвокаты по назначению — друзья ментов
blogPolina Nemirovsky    25.05 09:00 |  число просмотров 2208
Адвокаты по назначению — друзья ментов Шпаков, которому дали полтора года за митинг 26 марта — это яркий пример того, почему НИКОГДА нельзя верить адвокатам по назначению
 
На лице написано недоумение
blogSerguei Parkhomenko    24.05 21:24 |  число просмотров 2371
На лице написано недоумение Второе видеообращение Усманова к Навальному - слабое, истерично-злобное и, как ни странно, растерянное
 
Нашли у госпожи Поклонской пени по налогам за транспортное средство и не нашли мужа
blogАлексей Карнаухов    23.05 17:37 |  число просмотров 2601
Нашли у госпожи Поклонской пени по налогам за транспортное средство и не нашли мужа Ни машины, ни мужа в антикоррупционных декларациях бывшего прокурора, ныне депутата нет
 
Цитаты дня
" Отец ребенка, который в десять лет знает наизусть "Гамлета", занимается своим ребенком недостаточно. Ясен пень. "
27.05 |
blog Виктория Иноземцева
" Никакие самые страшные бандиты -отморозки в отчаянных, но очень свободных 90х , по моему, не вызывали такого чувства беспомощности, липкого ужаса и безысходности у граждан , как сегодняшние менты. "
27.05 |
blog Sergey Kalvarskiy
" Детям Гамлета на улице читать нельзя, режиссёрам делать фестивали нельзя, жить в пятиэтажках нельзя, а ездить и ходить по этому городу невозможно. Какая-то крутая антиутопия. "
27.05 |
blog Anna Kachurovskaya
" На самом деле громоотвод из Усманова получился великолепный. Удар от Медведева отвели. "
25.05 |
blog КСТАТИ!
" К «Гоголь-центру» подъехал автозак и ОМОН. Хотелось бы посмотреть, как доверенное лицо Путина Чулпан Хаматову запихнут в автозак. "
23.05 |
blog Pavel_XII
" Интерфакс: по некоторым данным, всех сотрудников театра Гоголь-Центра и актёров собрали в большом зале и изъяли у них телефоны. Заложники. "
23.05 |
blog Varfolomeev
все записи
Фото дня
Видео дня

Статьи дня
Давнее дело: откуда появилось обвинение Усманова в изнасиловании
Юлия Сапронова  26.05 18:34 |  число просмотров 638
Давнее дело: откуда появилось обвинение Усманова в изнасиловании 26 мая пресс-служба Алишера Усманова обвинила Алексея Навального в «тройной лжи» и в том, что он не предоставил доказательств ранее сказанных им слов о том, что бизнесмен был осужден за изнасилование. Впервые подобная информация появилась еще в 2007 году в блоге экс-посла Великобритании в Узбекистане Крейга Мюррея. Его блог был заблокирован, а миллиардер оказался вовлечен в скандал с британскими блогерами
"Руслан Соколовский, извините, идиот". Речь видеоблогера Саши Спилберг с трибуны Госдумы
 22.05 18:08 |  число просмотров 822
"Руслан Соколовский, извините, идиот". Речь видеоблогера Саши Спилберг с трибуны Госдумы
все записи
События
Чечня без геев
2.05 |  число просмотров 2818
Чечня без геев
Скандал после статьи "Новой газеты" о преследованиях геев в Чечне продолжает развиваться: угрозы поступают и поддержавшим коллег журналистам "Эха Москвы". Следственный комитет сообщил о доследственной проверке угроз и по фактам, изложенным в статьях
все записи
Кино
Т2 Трейнспоттинг
12.03 |  число просмотров 2554
Т2 Трейнспоттинг
В соцсетях пишут о продолжении фильма "На игле" по культовому роману Ирвина Уэлша, в котором главные герои встречаются спустя 20 лет
все записи
Музыка
Без Евровидения
23.03 |  число просмотров 4362
Без Евровидения
Служба безопасности Украины запретила въезд Юлие Самойловой. Певица посещала Крым после 2014 года в нарушение украинских законов. Блогеры изначально предсказывали, что Самойлову и конкурс используют для политических интриг. Так и случилось: сразу после решения СБУ в России началась кампания возмущения, а федеральные телеканалы решили не траснлировать Евровидение
все записи
Медиа
Запрет Telegram
19.05 |  число просмотров 2414
Запрет Telegram
Блогеры обсуждают слухи о скорой блокировке ставшего популярным в России мессенджера Telegram. Администраторы ряда российских Telegram-каналов в свою очередь обратились к Павлу Дурову с петицией, в которой просят его не допустить блокировки сервиса в России
все записи
Книги
"Ленин" Данилкина
22.05 |  число просмотров 1695
"Ленин" Данилкина
В соцсетях обсуждают "Ленина" – биографию Владимира Ульянова, написанную Львом Данилкиным
все записи
“BESTTODAY” 2010
BestToday
АПН Северо-Запад Новая газета
Правда Беслана Election2012