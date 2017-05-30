В очередной раз Аэрофлот отменил рейс Москва-Воронеж, который вылетает в 23.50. За последний месяц я трижды ночевала в Шереметьево из-за его отмены. Для понимания ситуации - этот рейс отменяют чуть ли не каждый день. Часто летающие воронежцы знают, что прилететь этим рейсов вовремя практически невозможно. Его переносят на 5 утра, между рейсами получается меньше 6 часов, что по законодательству не обязывает авиакомпанию предоставлять пассажирам гостиницу. И Аэрофлот

это ничуть не смущает, поскольку вполне приемлемо издеваться над людьми и заставлять их ждать рейс до утра, сидя в аэропорту. Мое терпение еще в прошлый раз было на пределе. Я хотела накатать им жалобу, но руки не дошли. Сегодня этот кошмар случился со мной снова и я пошла выяснять, доколе это издевательство над людьми будет продолжаться. И самое главное - почему Аэрофлот так делает? Мое понимание ситуации было таково, что компания просто экономит деньги. Так вот я подошла к сотруднику операционного обслуживания и спросила, дадут ли нам гостиницу. Милый молодой человек ответил, что гостиницу не дадут, поскольку не положено, и пояснил, что ситуация не нова, рейс отменяют через день. Я ему поведала, что все часто летающие в Воронеж пассажиры знают, что этот рейс постоянно отменяют и надо что-то с этим делать. Зачем постоянно обманывать людей? На мое возмущение сотрудник компании объяснил, что сделать ничего нельзя. В Воронеж летает отечественный суперджет, который ставят в какой-то резерв и потому, что рейс последний, его задерживают. Говорил он со знанием дела, но объяснял все очень сложно, в связи с чем я сделала только один вывод - компания экономит. На мое предложение перестать дурить народ и поставить этот рейс в расписание сразу на утро, чтобы на него покупали билеты только те, кто сознательно желает мучиться, сотрудник с абсолютно каменным лицом произнес, что это невозможно, потому что ОТЕЧЕСТВЕННУЮ ТЕХНИКУ НУЖНО ПОДНИМАТЬ, ЗА НЕЙ БУДУЩЕЕ! Так вот ради чего наши мучения! Ради будущего с отечественной техникой!!! Так вот я теперь хочу спросить Аэрофлот (и я надеюсь, что благодаря хештегам мое сообщение увидят). Вы действительно считаете, что происходящее с рейсом SU 1352 абсолютно нормальная, приемлемая история? Неужели вам настолько наплевать на ваших пассажиров, многие из которых (и я в их числе) отдают приоритет вашей компании и являются статусными членами? Перестаньте обманывать своих клиентов! Это неприемлемо для компании такого уровня. Решите уже наконец проблему с этим рейсом! Я понимаю, что вам скорее всего наплевать на мое мнение, я одна из миллионов пассажиров, которых вы перевозите по всему миру. Но лично я, несмотря на золотую карту, настолько устала ночевать в аэропорту, а не дома, что готова отказаться от вас и начать летать, например, S7. #Аэрофлот #Aeroflot Аэрофлот - Российские авиалинии У меня в ФБ много друзей, поэтому огромная просьба сделать репост. Я очень хочу как-то решить эту проблему. Уже сил нет, ДОСТАЛИ! Хочу домой!