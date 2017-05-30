Друзья, у нас проблема. Давайте ее срочно вместе решать. Нам не хватает подписей за кандидатов в муниципальные депутаты. Такими темпами их будет сложно зарегистрировать.

Мы же хотим, чтобы в каждом районе Москвы после сентября были настоящие, живые, независимые депутаты, с которыми можно было бы говорить, встречаться на улице, звонить и писать со своими проблемами. Без посредников, напрямую.

Мы ищем их, находим, но чтобы этим людям стать депутатами, им нужны ваши подписи. 15 тысяч голосов на всю Москву - а пока мы собрали только 5,5. На карте на gudkov.ru можно посмотреть, сколько избирателей в каком районе уже зарегистрировались. Картина наглядная, обновляется онлайн.

Конечно, этот пост - призыв. Призыв поддержать своих будущих депутатов. Уверен, что не ошибусь, если скажу, что именно нынешних вы не знаете, уже не говоря об их телефонах или соцсетях. Мы же хотим на корню изменить эту ситуацию. Любой, кто сейчас оставляет подпись, сразу же может подключиться к чату кандидатов, поучаствовать в их кампаниях. А когда они проводят встречи между собой, на них можете прийти и вы сами. Вот так и должно быть, но для того, чтобы так случилось, нужны ваши подписи. https://mundep.gudkov.ru/signatures

Мы прекрасно понимаем, что в Москве сейчас к ним будут придираться: искать лишние завитки, находить ошибки в паспортах, как это было в 2015 году в Новосибирске с "Дарьей Тимуровичем". Поэтому и готовимся заранее.

Кандидаты есть, деньги собираем (пока получается), а подписей не хватает, хотя именно это не требует от москвичей никаких усилий. Всего 30 секунд!

Я не преувеличиваю, когда говорю о доступности кандидатов: именно так дело сейчас обстоит в Щукино, где люди на самом деле знакомы со своими муниципальными депутатами. Нужно, чтобы так было по всей Москве. Дело за вами. https://mundep.gudkov.r