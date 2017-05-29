Сегодня первый день, когда по закону можно подать уведомления властям о проведении наших антикоррупционных акций 12 июня.

Ровно в 8 утра мэрия города Москвы была извещена о следующем:

Процесс пошёл и в других городах. Причём в некоторых местах народ с ночи ждал открытия администраций своих городов, чтобы подать заявку первыми.

Томск:

Воронеж прекрасен в лучах рассвета:

Самара:

Чебоксары:

Калуга:

Во многих регионах власти ожидаемо начали заниматься своим мелким мухлежом. При открытии помещений мэрии обнаруживаются «молодогвардейцы Единой России», которые подали заявки буквально на все площади в городе.

В Барнауле жулик-губернатор, известный своей упоротостью, подослал натуральных бандитов с угрозами к подававшим заявку (бандиты были посланы).

В Новосибирске все резко ушли на совещание:

Нас всё это не должно смущать. 26 марта мы всем продемонстрировали, что собираем людей больше всех. У нас без денег и на «несанкционированные» акции выходит людей больше, чем власти собирают путём принудительного сгона бюджетников.

Поэтому спокойно подаём заявку, требуем приоритета, а если они наши конституционные права выполнять отказываются, то действуем по закону: всё равно идём. Это наша страна и в День России мы имеем право выйти на улицу под российскими флагами.

Образец заявки и все необходимые юридические инструкции лежат здесь.

На настоящий момент об участии в акции 12 июня заявили инициативные группы в 212 городах страны.

Присоединяйтесь. Будем сидеть дома — они вообще всё украдут.