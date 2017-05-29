  tt
bes oday
  Лучшее в блогах
Сюжеты Афиша
Посты дня Репортажи дня Тексты дня Видео дня Фото дня
 
Сюжеты
"Ленин" Данилкина
22.05 число просмотров 1695 число записей 4
 
Запрет Telegram
19.05 число просмотров 2414 число записей 8
 
(Х)Реновация
14.05 число просмотров 8952 число записей 45
 
Срок за покемонов
11.05 число просмотров 6555 число записей 25
 
Новый Эммануэль
8.05 число просмотров 3444 число записей 8
 
все записи
Реклама
Ждите.
Самое читаемое
Видеоблогер Алишер Усманов
25.05 число просмотров 4594 число записей 16
 
#Надоел
30.04 число просмотров 3335 число записей 6
 
Отзыв зелёнки
2.05 число просмотров 3263 число записей 9
 
Запрет Telegram
19.05 число просмотров 2414 число записей 8
 
Обыск в "Гоголь-центре"
25.05 число просмотров 2036 число записей 18
 
Прислать свою ссылку
Котик дня
все котики дня
Подали уведомления на шествия и митинги 12 июня в Москве и по России
Подали уведомления на шествия и митинги 12 июня в Москве и по России
Алексей Навальный
29.05 14:31 |  число просмотров 725

Сегодня первый день, когда по закону можно подать уведомления властям о проведении наших антикоррупционных акций 12 июня.

Ровно в 8 утра мэрия города Москвы была извещена о следующем:

Процесс пошёл и в других городах. Причём в некоторых местах народ с ночи ждал открытия администраций своих городов, чтобы подать заявку первыми.

Томск:

Воронеж прекрасен в лучах рассвета:

Самара:

Чебоксары:

Калуга:

Во многих регионах власти ожидаемо начали заниматься своим мелким мухлежом. При открытии помещений мэрии обнаруживаются «молодогвардейцы Единой России», которые подали заявки буквально на все площади в городе.

В Барнауле жулик-губернатор, известный своей упоротостью, подослал натуральных бандитов с угрозами к подававшим заявку (бандиты были посланы).

В Новосибирске все резко ушли на совещание:

Нас всё это не должно смущать. 26 марта мы всем продемонстрировали, что собираем людей больше всех. У нас без денег и на «несанкционированные» акции выходит людей больше, чем власти собирают путём принудительного сгона бюджетников.

Поэтому спокойно подаём заявку, требуем приоритета, а если они наши конституционные права выполнять отказываются, то действуем по закону: всё равно идём. Это наша страна и в День России мы имеем право выйти на улицу под российскими флагами.

Образец заявки и все необходимые юридические инструкции лежат здесь.

На настоящий момент об участии в акции 12 июня заявили инициативные группы в 212 городах страны.

Присоединяйтесь. Будем сидеть дома — они вообще всё украдут.
Обсудить в блоге автора
Посты дня
Я вам даю единственный шанс все исправить
blogVeronika Katkova    30.05 18:27 |  число просмотров 42
Я вам даю единственный шанс все исправить Епископ Нектарий требует удалить пост о своем Land Cruiser V8 в "Орловских новостях", считая это "оскорблением верующих"
 
Аэрофлот, доколе?
www.facebook.com    30.05 15:18 |  число просмотров 321
Аэрофлот, доколе? В очередной раз Аэрофлот отменил рейс Москва-Воронеж, который вылетает в 23.50. За последний месяц я трижды ночевала в Шереметьево из-за его отмены
 
Нам не хватает подписей за кандидатов в муниципальные депутаты
blogDmitry Gudkov    30.05 15:10 |  число просмотров 188
Нам не хватает подписей за кандидатов в муниципальные депутаты Мы же хотим, чтобы в каждом районе Москвы после сентября были настоящие, живые, независимые депутаты, с которыми можно было бы говорить, встречаться на улице, звонить и писать со своими проблемами
 
У нас дети и полицейские привыкли доверять друг другу
blogEkaterina Skulskaia    27.05 22:12 |  число просмотров 1573
У нас дети и полицейские привыкли доверять друг другу Это моя дочь Аня. Она играет на улице в рамках проекта Риджвудской гильдии предпринимателей, чтобы сделать город еще прекраснее... и чтобы на законных основаниях скупить половину магазина игрушек
 
Китайская лесопилка
blogAnton Popov    27.05 10:52 |  число просмотров 2510
Китайская лесопилка Не хотел выкладывать такую жуть, но вы потерпите. Это Канск сегодня, после вчерашнего пожара.
 
все записи
Выбор редактора
Адвокаты по назначению — друзья ментов
blogPolina Nemirovsky    25.05 09:00 |  число просмотров 2208
Адвокаты по назначению — друзья ментов Шпаков, которому дали полтора года за митинг 26 марта — это яркий пример того, почему НИКОГДА нельзя верить адвокатам по назначению
 
На лице написано недоумение
blogSerguei Parkhomenko    24.05 21:24 |  число просмотров 2371
На лице написано недоумение Второе видеообращение Усманова к Навальному - слабое, истерично-злобное и, как ни странно, растерянное
 
Нашли у госпожи Поклонской пени по налогам за транспортное средство и не нашли мужа
blogАлексей Карнаухов    23.05 17:37 |  число просмотров 2601
Нашли у госпожи Поклонской пени по налогам за транспортное средство и не нашли мужа Ни машины, ни мужа в антикоррупционных декларациях бывшего прокурора, ныне депутата нет
 
Цитаты дня
" Отец ребенка, который в десять лет знает наизусть "Гамлета", занимается своим ребенком недостаточно. Ясен пень. "
27.05 |
blog Виктория Иноземцева
" Никакие самые страшные бандиты -отморозки в отчаянных, но очень свободных 90х , по моему, не вызывали такого чувства беспомощности, липкого ужаса и безысходности у граждан , как сегодняшние менты. "
27.05 |
blog Sergey Kalvarskiy
" Детям Гамлета на улице читать нельзя, режиссёрам делать фестивали нельзя, жить в пятиэтажках нельзя, а ездить и ходить по этому городу невозможно. Какая-то крутая антиутопия. "
27.05 |
blog Anna Kachurovskaya
" На самом деле громоотвод из Усманова получился великолепный. Удар от Медведева отвели. "
25.05 |
blog КСТАТИ!
" К «Гоголь-центру» подъехал автозак и ОМОН. Хотелось бы посмотреть, как доверенное лицо Путина Чулпан Хаматову запихнут в автозак. "
23.05 |
blog Pavel_XII
" Интерфакс: по некоторым данным, всех сотрудников театра Гоголь-Центра и актёров собрали в большом зале и изъяли у них телефоны. Заложники. "
23.05 |
blog Varfolomeev
все записи
Фото дня
Видео дня

Статьи дня
Давнее дело: откуда появилось обвинение Усманова в изнасиловании
Юлия Сапронова  26.05 18:34 |  число просмотров 638
Давнее дело: откуда появилось обвинение Усманова в изнасиловании 26 мая пресс-служба Алишера Усманова обвинила Алексея Навального в «тройной лжи» и в том, что он не предоставил доказательств ранее сказанных им слов о том, что бизнесмен был осужден за изнасилование. Впервые подобная информация появилась еще в 2007 году в блоге экс-посла Великобритании в Узбекистане Крейга Мюррея. Его блог был заблокирован, а миллиардер оказался вовлечен в скандал с британскими блогерами
"Руслан Соколовский, извините, идиот". Речь видеоблогера Саши Спилберг с трибуны Госдумы
 22.05 18:08 |  число просмотров 822
"Руслан Соколовский, извините, идиот". Речь видеоблогера Саши Спилберг с трибуны Госдумы
все записи
События
Чечня без геев
2.05 |  число просмотров 2818
Чечня без геев
Скандал после статьи "Новой газеты" о преследованиях геев в Чечне продолжает развиваться: угрозы поступают и поддержавшим коллег журналистам "Эха Москвы". Следственный комитет сообщил о доследственной проверке угроз и по фактам, изложенным в статьях
все записи
Кино
Т2 Трейнспоттинг
12.03 |  число просмотров 2554
Т2 Трейнспоттинг
В соцсетях пишут о продолжении фильма "На игле" по культовому роману Ирвина Уэлша, в котором главные герои встречаются спустя 20 лет
все записи
Музыка
Без Евровидения
23.03 |  число просмотров 4362
Без Евровидения
Служба безопасности Украины запретила въезд Юлие Самойловой. Певица посещала Крым после 2014 года в нарушение украинских законов. Блогеры изначально предсказывали, что Самойлову и конкурс используют для политических интриг. Так и случилось: сразу после решения СБУ в России началась кампания возмущения, а федеральные телеканалы решили не траснлировать Евровидение
все записи
Медиа
Запрет Telegram
19.05 |  число просмотров 2414
Запрет Telegram
Блогеры обсуждают слухи о скорой блокировке ставшего популярным в России мессенджера Telegram. Администраторы ряда российских Telegram-каналов в свою очередь обратились к Павлу Дурову с петицией, в которой просят его не допустить блокировки сервиса в России
все записи
Книги
"Ленин" Данилкина
22.05 |  число просмотров 1695
"Ленин" Данилкина
В соцсетях обсуждают "Ленина" – биографию Владимира Ульянова, написанную Львом Данилкиным
все записи
“BESTTODAY” 2010
BestToday
АПН Северо-Запад Новая газета
Правда Беслана Election2012