Не хотел выкладывать такую жуть, но вы потерпите. Это Канск сегодня, после вчерашнего пожара. На снимке пёс, который держит в зубах цепь, по всей вероятности пытался сорваться с неё, чтобы убежать от пожара, да так и не смог, сгорел. А все это потому, что в сотни метров от его конуры и ещё нескольких десятков домов людей, находится лесопилка. По свидетельствам очевидцев, горела она постоянно, года три люди жаловались каждый месяц, а иногда и чаще - "горит, горит, опасно, может перекинутся...", а местные власти понемногу тушили, иногда..., но китайских бизнесменов с лесопилки не выгоняли. А те продолжали жечь и травить людей дымом, только чтобы экономить на вывозе отходов. Погорельцы рассказывают, что китайцы из Канска все бежали ночью, вероятно, предчувствуя реакцию местных. А вот власти города, которые покрывали бизнесменов из поднебесной, надеюсь никуда не сбегут... И вот ещё что - никакого пала травы там не было и люди ни в чем не виноваты! Приятных снов