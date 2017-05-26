И тут Навальный внезапно открыл Америку и выяснил что "другу Путина" Ковальчуку "принадлежит все российское телевидение".

Ну и ладно бы, но, увы-увы, в ролике (ссылка в комментах) лажа на лаже:

1) Якобы "Газфонд", которым управляет УК "Лидер" Ковальчука, владеет контрольным пакетом "Газпромбанка", который, в свою очередь, - единственный акционер "Газпром-медиа".

(update) Факт: Максим Солюс мне напоминает, что и "Лидер" уже не Ковальчука (они с Тимченко продали этот актив ещё в 2014 г.)

Факт: доля "Газфонда" в банке давно меньше контрольной;

2) НМГ якобы контролирует "Первый канал".

Факт - у НМГ только 25% "Первого". И создатели ролика чётко знают разницу, потому что дальше они говорят - а вот ещё у НМГ 25% холдинга "СТС Медиа" и "это, конечно, не контроль";

3) Сюрприз, конечно, но НМГ тоже не владеет 25% "СТС Медиа".

Факт: НМГ - лишь миноритарный акционер компании, которая владеет 25% "СТС Медиа". То есть реальная эффективная доля Ковальчука в СТС меньше блокпакета;

4) Ну и самое волшебное - вот, мол, Ковальчук не владеет контролем над СТС, зато он назначил туда своего суперлояльного менеджера - Юлиану Слащеву, соруководителя агентства "Михайлов и партнеры".

Факт: Слащева уже год как не управляет СТС.

Факт: Слащева очень давно перестала быть президентом "Михайлов и партнеры" и категорически настаивает всегда что даже больше им не владеет.

5) А муж Слащевой - Сергей Михайлов, гендиректор ТАСС, напоминают нам. И, мол, по дороге вместе со Слащевой Ковальчук получил под контроль не только СТС, но и главное государственное информагентство страны.

Факт: Это очень смешно, учитывая что Михайлов и Ковальчук были очень хорошо знакомы задолго до того как Ковальчук получил кусок СТС.

6) Нам показывают в списке канал "Перец"

Факт: такого канала очень давно нет, он переименован в "Че" (заметила Арина Бородина)

7) В составе активов "Газпром-медиа" нам показывают крупнейшего российского спутникового оператора "Триколор ТВ"

Факт: "Триколор ТВ" не входит "Газпром-медиа".

Да, конечно, Ковальчук запустил лапки в практически все наши медиахолдинги и понятийно рулит там очень многим.

Но: а) в этом нет новости и открытия, это не просто коммон нолидж, это много раз прописывалось СМИ (не принципиально, но все же);

б) не все так просто с этим рулением, там и других игроков хватает на доске;

в) главное - нельзя же так лажать в элементарной фактуре. Особенно когда разоблачаешь и делаешь себе имя на умении дотошно работать с информацией.

Прямо расстроилась такой работой :(( Кого-то будто в Google забанили. Надеюсь, Навальный удалит ролик от греха подальше.



UPD: Команда Навального извинилась и пообещала удалить ролик