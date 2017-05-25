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Сама не могу до конца осознать, что все эти события происходили наяву и со мной
Сама не могу до конца осознать, что все эти события происходили наяву и со мной
Ekaterina Semyanovskaya
25.05 20:58 |  число просмотров 491
Пишу, а сама не могу до конца осознать, что все эти события происходили наяву и со мной...
Сегодня ночью, примерно в половине третьего утра, во дворе начала работать сигнализация у большого количества наших машин.
Я побежала вниз и увидела большое количество мужчин, характерной наружности "пацанчик на районе", которые вручную оттаскивали НАШИ машины, припаркованные в НАШЕМ дворе.
Я стала хватать их за руки, отталкивать, цепляться за машину. В одиночку я противостояла бандитам примерно 3-4 минуты, потом стали сбегаться другие жильцы нашего дома.
Всё равно, нанятых застройщиком ребят было, в среднем, 4 человека на одного нашего.
В итоге, у принадлежащего нашему жильцу, Грише Григорий Никифоров, машины разбито заднее стекло, меня за волосы волокли по земле, душили как в американском триллере...
Всё это было сделано, чтобы расчистить заезд экскаватора на территорию стройки...
Когда я в приступе безумия встала на пути экскаватора, тот стал опускать на меня ковш. Спасибо оттащившим меня соседям.
Приехавшая полиция не спешила вступать в битву, позволила экскаватору заехать на площадку. И если бы ковш случайно не задел полицейского, наверное, на этом всё и закончилось.
Но тут отважный страж порядка выхватил пистолет и выволок водителя из кабины. К этому моменту все "пацанчики" успели разбежаться как тараканы.
Когда я ,наконец, добралась до РОВД, водителей уже отпустили, напоив чаем. А мне рекомендовали по ночам не бегать по дворам. Тогда и риск быть избитой уменьшается в разы...
Ни префект СЗАО, ни глава управы Покровское Стрешнево не посетили наш двор. Это ж ни разику ни ЧП, когда людей во дворе бьют какие-то молодчики и крушат им машины.
И господин Онищенко не соизволил узнать как у нас дела.
Должна сказать, что я не питала иллюзий по отношению к режиму и власти. Но происшедшее сегодня не укладывается в голове.
Люди, призывающие не раскачивать лодку, объясняют свою позицию боязнью вернуться в "лихие 90ые".
Я очень хорошо помню то время. Так вот, 90ые-детская игра в крысу по сравнению с ночью 19 мая 2017года.
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blog КСТАТИ!
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23.05 |
blog Pavel_XII
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23.05 |
blog Varfolomeev
" Учитывая влияние Усманова, связи и авторитет в элитах, все это выглядит как призыв к олигархии сплотиться против опасного популиста Навального, бросающего вызов истеблишменту. "
21.05 |
blog Valery Solovei
" Мне видеообращение Усманова понравилось. Блестящий образец того, каким был и остается уровень IQ, морали и культуры людей, разделивших между собой ресурсы России... "
19.05 |
blog Виталий Щигельский
" Своим идиотским указом президент Порошенко спас Телеграмм от блокировки в России. Спасибо. "
16.05 |
blog Демьян Кудрявцев
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