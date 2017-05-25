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|C лжецами мне не по пути
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25.05 12:06 |
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|Хочу расставить точки над "i". Мы с Настей разошлись. Подробные разъяснения и факты дам позднее. Все известные мне факты. Пусть честные люди сами сделают выводы. Я знаю, что никогда не обманывал сознательно близких людей, а уж тем более любимого человека, в отличие от Насти. С самого начала нашего с ней знакомства я говорил о том, как для меня важна искренность близких людей, какое большое значение это для меня имеет. И я знаю, что моя совесть чиста. И уж точно
с моей стороны не могло быть множества лицемернейших и подлейших измен в первые два месяца после свадьбы с человеком, с которым начала встречаться тесно незадолго до свадьбы с "любимым", лживо и подло выставляя себя на публике любящей супруга героической девушкой.
Человек мне описал огромное множество интимных СПЕЦИФИЧЕСКИХ (не присущих большинству девушек) подробностей, которые можно узнать, лишь занимаясь непосредственно интимом с Настей, да и еще, думаю, узнать все это можно было проделав это лишь не менее десятка раз.
P.S.:
Все кому не нравится правда, можете удалять меня из друзей. Я готов остаться один. Но с лжецами мне не по пути.
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|Ekaterina Semyanovskaya 25.05 20:58 | 489
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|Нанятых застройщиком ребят было, в среднем, 4 человека на одного нашего.
В итоге, у принадлежащего нашему жильцу машины разбито заднее стекло, меня за волосы волокли по земле, душили как в американском триллере
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|Ольга Евгентевна 25.05 16:47 | 591
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|Сегодня утром адвокат Андрей Золотухин, который защищал Кирилла Серебренникова на обыске, допросе и т.д. не смог связаться со своим доверителем
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|Polina Nemirovsky 25.05 09:00 | 873
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|Шпаков, которому дали полтора года за митинг 26 марта — это яркий пример того, почему НИКОГДА нельзя верить адвокатам по назначению
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|Serguei Parkhomenko 24.05 21:24 | 1353
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|Второе видеообращение Усманова к Навальному - слабое, истерично-злобное и, как ни странно, растерянное
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|Kirill Medvedev 23.05 18:01 | 812
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|Городская, локальная повестка выходит на первый план и вообще переопределяет политику как таковую
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|Vladimir Frolov 22.05 18:26 | 1526
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|Ровно 930 лет назад, в 1087 году, 47 вооруженных итальянцев (немного купцов, немного пиратов) ворвались в главную церковь Мир Ликийских, связали четырех греческих монахов, похитили мощи святого Николая Чудотворца
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|Sergei Shchetinin 19.05 14:29 | 3001
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|Тут народ активно интересуется, так за что же сидел Усманов: за изнасилование ИЛИ за вымогательство?
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|exodus_media 19.05 10:01 | 2948
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|Навальный, естественно, не может в полной мере в рамках политических дебатов использовать тему внедрения КГБ в среду узбекских бандитов
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