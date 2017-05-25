Хочу расставить точки над "i". Мы с Настей разошлись. Подробные разъяснения и факты дам позднее. Все известные мне факты. Пусть честные люди сами сделают выводы . Я знаю, что никогда не обманывал сознательно близких людей, а уж тем более любимого человека, в отличие от Насти. С самого начала нашего с ней знакомства я говорил о том, как для меня важна искренность близких людей, какое большое значение это для меня имеет. И я знаю, что моя совесть чиста. И уж точно

с моей стороны не могло быть множества лицемернейших и подлейших измен в первые два месяца после свадьбы с человеком, с которым начала встречаться тесно незадолго до свадьбы с "любимым", лживо и подло выставляя себя на публике любящей супруга героической девушкой.

Человек мне описал огромное множество интимных СПЕЦИФИЧЕСКИХ (не присущих большинству девушек) подробностей, которые можно узнать, лишь занимаясь непосредственно интимом с Настей, да и еще, думаю, узнать все это можно было проделав это лишь не менее десятка раз.

P.S.:

Все кому не нравится правда, можете удалять меня из друзей. Я готов остаться один. Но с лжецами мне не по пути.