Шпаков, которому сегодня дали полтора года за митинг 26 марта — это яркий пример того, почему НИКОГДА нельзя верить адвокатам по назначению. Адвокаты по назначению — друзья ментов. Вы уедете в тюрьму, а адвоката менты будут звать к новым арестантам. И адвокату по назначению выгодно дружить с ментом, а не с вами. Вы у него на один раз, а с ментами всё серьёзно.

Признательные показания из уголовного дела хрен заберёшь. Адвокат был, пыток не было — поводов нет. В идеале должна учитываться психотравмирующая обстановка, но то в идеале, а мы в России.

Просто, пожалуйста, помните о том, что вы можете ничего не говорить. Это ваше право.

Помните о том, что следователю не надо объяснять, «как всё было», чтобы он «разобрался». Следователь хочет не разбираться, а выполнить план.

Помните о том, что не надо врать следователю. Вы не знаете, что есть у него на вас, а всё, что вы говорите — ложится в дело и может помешать выработанной позднее позиции.

Помните о том, что обещание отпустить вас в обмен на показания — это развод. Следователь вам не друг. И адвокат по назначению вам не друг. Друг вам только тот адвокат, которого выбрали вы сами, а не подсунутый государством, которое вас сажает.

Всё это повторялось тысячу раз, но люди продолжают оговаривать себя. Поэтому я повторю в тысячу первый. Сегодня Открытая Россия защищала Шпакова и, когда мы вошли в дело, показания там уже были. Подумайте о себе и своих близких. Вы имеете право молчать. Молчание может быть не только золотом, но и свободой.