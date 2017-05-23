Собираюсь выдвигаться в муниципальные депутаты Мещанского района. Решил это в конце прошлого года, с тех пор стало еще более очевидно, что городская, локальная повестка выходит на первый план и вообще переопределяет политику как таковую. Муниципальный депутат - скорее активист, и я, конечно, не вижу себя политиком выше муниципального уровня, но очень надеюсь, что такие политики с левого фланга появятся в том числе и на волне этих выборов. Потому что у левых есть отважные активисты, есть опытные организаторы, есть эксперты и интеллектуалы, но практически нет людей, готовых заниматься а)публичной политикой, б)защитой конкретных маленьких интересов людей ежедневно. Это что касается левых. Если про оппозицию в целом, то понятно, что в муниципальных собраниях сегодня в основном разница не в политических взглядах, а в желании или нежелании противодействовать провластному большинству. Поэтому депутаты разных взглядов, такие, как Елена Шувалова, Саша Парушина, Саша Андреева, Константин Янкаускас, Елена Русакова и другие сегодня делают, конечно, общее дело. Ну и, наконец, в людях, не относящих себя ни к какой оппозиции, но делающих что-то на уровне своих дворов или кварталов, я тоже вижу друзей и соратников. Мы организовали районный штаб Вместе для моей поддержки (и может, еще кого-то, кто готов идти со мной в связке). https://www.facebook.com/vmeste.meschanka/ Так что скоро, друзья, я обращусь за поддержкой к вам - мне нужны будут деньги на второй и последующий номера нашей районной активистской газеты, подписи за выдвижение от жителей Мещанского района, и наконец, их возможность прийти на выборы и проголосовать за меня и других полезных людям кандидатов. Буду благодарен за перепост!



