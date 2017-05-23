Нашли у госпожи Поклонской пени по налогам за транспортное средство и не нашли мужа, про которого она так любит говорить тихим голосом. Ни машины, ни мужа в антикоррупционных декларациях бывшего прокурора, ныне депутата нет. А должны быть. Либо скрывает, либо пользуется лакунами в законе. И то, и другое слабо вяжется с образом блаженной народной героини. Кто муж Поклонской и насколько он муж - открытый вопрос. Судя по частым встречам за ручку, это может быть экс-министр Крыма Николай Янаки, замешанный в коррупционных скандалах и уволенный за пропавшие дрова для крымчан. Так что вопросов к Поклонской достаточно. Предложили Генпрокуратуре на них ответить.

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