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19.05 число просмотров 1714 число записей 8
 
Срок за покемонов
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Новый Эммануэль
8.05 число просмотров 3270 число записей 8
 
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Отзыв зелёнки
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Новый Эммануэль
8.05 число просмотров 3270 число записей 8
 
#Надоел
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Отзыв зелёнки
2.05 число просмотров 2943 число записей 9
 
Видеоблогер Алишер Усманов
19.05 число просмотров 2940 число записей 13
 
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Нашли у госпожи Поклонской пени по налогам за транспортное средство и не нашли мужа
Нашли у госпожи Поклонской пени по налогам за транспортное средство и не нашли мужа
Алексей Карнаухов
23.05 17:37 |  число просмотров 880
Нашли у госпожи Поклонской пени по налогам за транспортное средство и не нашли мужа, про которого она так любит говорить тихим голосом. Ни машины, ни мужа в антикоррупционных декларациях бывшего прокурора, ныне депутата нет. А должны быть. Либо скрывает, либо пользуется лакунами в законе. И то, и другое слабо вяжется с образом блаженной народной героини. Кто муж Поклонской и насколько он муж - открытый вопрос. Судя по частым встречам за ручку, это может быть экс-министр Крыма Николай Янаки, замешанный в коррупционных скандалах и уволенный за пропавшие дрова для крымчан. Так что вопросов к Поклонской достаточно. Предложили Генпрокуратуре на них ответить.
Материал на нашем сайте: http://www.yabloko.ru/news/2017/05/23
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Собираюсь выдвигаться в муниципальные депутаты Мещанского района
blogKirill Medvedev    23.05 18:01 |  число просмотров 329
Собираюсь выдвигаться в муниципальные депутаты Мещанского района Городская, локальная повестка выходит на первый план и вообще переопределяет политику как таковую
 
Нынче прошли обыски у театрального режиссера Кирилла Серебренникова
blogwhalesgohigh    23.05 16:14 |  число просмотров 687
Нынче прошли обыски у театрального режиссера Кирилла Серебренникова А я просто напомню, как Кирилл Серебренников стал руководителем театра им. Гоголя. В 2012 году руководство театра было смещено директивным приказом департамента культуры Москвы
 
Приходите к 17:00 к Гоголь-центру
www.facebook.com    23.05 16:07 |  число просмотров 447
Приходите к 17:00 к Гоголь-центру Все, кто неравнодушен к событиям, которые сейчас происходят с нашим театром и Кириллом Серебренниковым, приходите к 17:00 на улицу Казакова,8
 
Может, Трампу предложить обменять Ярошенко на Олега Сенцова и Александра Кольченко?
blogЗоя Светова    22.05 18:32 |  число просмотров 807
Может, Трампу предложить обменять Ярошенко на Олега Сенцова и Александра Кольченко? Омбудсмен Татьяна Николаевна Москалькова попросила президента Трампа помиловать российского летчика Константина Ярошенко, которого ранее приговорили в США к 20 годам заключения за контрабанду наркотиков
 
История мощей Николая
blogVladimir Frolov    22.05 18:26 |  число просмотров 1145
История мощей Николая Ровно 930 лет назад, в 1087 году, 47 вооруженных итальянцев (немного купцов, немного пиратов) ворвались в главную церковь Мир Ликийских, связали четырех греческих монахов, похитили мощи святого Николая Чудотворца
 
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Как мэрия Собянина обманывает москвичей за их же деньги
blogАлексей Ковалев    15.05 17:07 |  число просмотров 3112
Как мэрия Собянина обманывает москвичей за их же деньги Анастасия Ракова и дальше будет ходить обвешанная драгоценностями, которые стоят больше, чем средняя квартира в хрущёвке и считать, что москвичи — безответное быдло, с которым можно делать что угодно
 
О чем нам говорит видео Алисы Вокс?
blogleonid_volkov    15.05 17:02 |  число просмотров 4041
О чем нам говорит видео Алисы Вокс? О том, что Сергей Владиленович не хочет учиться на своих ошибках. Мало ему было «Навального-Гитлера»
 
Все спрашивают, что произошло с Навальным на митинге
blogЮлия Галямина    14.05 18:12 |  число просмотров 2758
Все спрашивают, что произошло с Навальным на митинге В итоге мне пришлось выйти за пределы сцены вместе с Алексеем и Юлией - полиция оказалась сильнее нас и с нами был ребёнок
 
Цитаты дня
" К «Гоголь-центру» подъехал автозак и ОМОН. Хотелось бы посмотреть, как доверенное лицо Путина Чулпан Хаматову запихнут в автозак. "
23.05 |
blog Pavel_XII
" Интерфакс: по некоторым данным, всех сотрудников театра Гоголь-Центра и актёров собрали в большом зале и изъяли у них телефоны. Заложники. "
23.05 |
blog Varfolomeev
" Учитывая влияние Усманова, связи и авторитет в элитах, все это выглядит как призыв к олигархии сплотиться против опасного популиста Навального, бросающего вызов истеблишменту. "
21.05 |
blog Valery Solovei
" Мне видеообращение Усманова понравилось. Блестящий образец того, каким был и остается уровень IQ, морали и культуры людей, разделивших между собой ресурсы России... "
19.05 |
blog Виталий Щигельский
" Своим идиотским указом президент Порошенко спас Телеграмм от блокировки в России. Спасибо. "
16.05 |
blog Демьян Кудрявцев
" - Захотят ли заблокировать Телеграм в РФ? Да, как и все остальное. - Заблокируют ли? Скорее всего, если Дуров не пойдет на "сделку" "
16.05 |
blog All-in-One Person
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Статьи дня
"Руслан Соколовский, извините, идиот". Речь видеоблогера Саши Спилберг с трибуны Госдумы
 22.05 18:08 |  число просмотров 299
"Руслан Соколовский, извините, идиот". Речь видеоблогера Саши Спилберг с трибуны Госдумы
Париж, разрушенный Османом. Как реновировали французскую столицу
Александр Беленький  17.05 09:53 |  число просмотров 721
Париж, разрушенный Османом. Как реновировали французскую столицу Будущее показало, что у Османа была еще одна черта, ценная для крупного чиновника. Это был человек-бульдозер. Ему была совершенно безразлична судьба конкретных людей, а если того требовала ситуация, то и миллионов людей.
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События
Чечня без геев
2.05 |  число просмотров 2644
Чечня без геев
Скандал после статьи "Новой газеты" о преследованиях геев в Чечне продолжает развиваться: угрозы поступают и поддержавшим коллег журналистам "Эха Москвы". Следственный комитет сообщил о доследственной проверке угроз и по фактам, изложенным в статьях
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Т2 Трейнспоттинг
12.03 |  число просмотров 2356
Т2 Трейнспоттинг
В соцсетях пишут о продолжении фильма "На игле" по культовому роману Ирвина Уэлша, в котором главные герои встречаются спустя 20 лет
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Без Евровидения
23.03 |  число просмотров 4203
Без Евровидения
Служба безопасности Украины запретила въезд Юлие Самойловой. Певица посещала Крым после 2014 года в нарушение украинских законов. Блогеры изначально предсказывали, что Самойлову и конкурс используют для политических интриг. Так и случилось: сразу после решения СБУ в России началась кампания возмущения, а федеральные телеканалы решили не траснлировать Евровидение
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Запрет Telegram
19.05 |  число просмотров 1714
Запрет Telegram
Блогеры обсуждают слухи о скорой блокировке ставшего популярным в России мессенджера Telegram. Администраторы ряда российских Telegram-каналов в свою очередь обратились к Павлу Дурову с петицией, в которой просят его не допустить блокировки сервиса в России
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Больше, чем поэт
12.04 |  число просмотров 2801
Больше, чем поэт
Блогеры вспоминают поэта Евгения Евтушенко, который скончался в США на 85 году жизни
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