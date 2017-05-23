Нынче прошли обыски у театрального режиссера Кирилла Серебренникова whalesgohigh 688 23.05 16:14 |688 Нынче прошли обыски у театрального режиссера Кирилла Серебренникова, кумира прогрессивной общественности и прочих хипстеров. А я просто напомню, как Кирилл Серебренников стал руководителем театра им. Гоголя. В 2012 году руководство театра было смещено директивным приказом департамента культуры Москвы, а новое назначено безо всякого конкурса, обсуждения и прочих процедур. Актеры были уволены, а репертуар сменен. В ответ актеры устроили пикет с требованием соблюдать законодательство и трудовой договор. И вот Кирилл Серебрянников тогда писал им из Берлина: "если вы начнете драться с ОМОНом или нарушать закон другим способом, лучше не станет". Я все ждал, когда же это можно будет повторить: в общем, Кирилл, вы главное с ОМОНом не деритесь и закон не нарушайте!



Мне сейчас, конечно, в какой-то там раз напишут, что старый состав театра был говном, а при Серебренникове стало гораздо лучше. Полагаю, что так и есть. Но это как раз те самые грабли о которые мы регулярно расшибаем лоб. Если вы поддерживаете беспредел в отношении дурных людей, служащий интересам людей хороших, то рано или поздно этот беспредел ударит и по вам самим. Потому что важны вовсе не "хорошие люди на правильных местах" - ВАЖНЫ ИНСТИТУТЫ. И пока мы не запишем это себе на лбу и не выучим как следует - по этому лбу раз за разом будут прилетать грабли в виде обысков и прочих неприятностей. И теперь уже сам Гоголь-центр призывает "неравнодушных граждан собраться". Дежавю!

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