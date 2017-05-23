Дорогие друзья и зрители "Гоголь-центра"! Все, кто неравнодушен к событиям, которые сейчас происходят с нашим театром и Кириллом Серебренниковым, приходите к 17:00 на улицу Казакова,8. Будем вместе! ✊🏻 # gogolcenter



