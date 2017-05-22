Омбудсмен Татьяна Николаевна Москалькова попросила президента Трампа помиловать российского летчика Константина Ярошенко, которого ранее приговорили в США к 20 годам заключения за контрабанду наркотиков.

А может Трампу предложить обменять Ярошенко на Олега Сенцова и Александра Кольченко , да и на всех других украинских политзаключенных? Вот это было бы правильно. Кто-то может Трампа об этом попросить?