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|Kirill Medvedev 23.05 18:01 | 329
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|Городская, локальная повестка выходит на первый план и вообще переопределяет политику как таковую
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|Алексей Карнаухов 23.05 17:37 | 880
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|Ни машины, ни мужа в антикоррупционных декларациях бывшего прокурора, ныне депутата нет
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|whalesgohigh 23.05 16:14 | 688
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|А я просто напомню, как Кирилл Серебренников стал руководителем театра им. Гоголя. В 2012 году руководство театра было смещено директивным приказом департамента культуры Москвы
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|www.facebook.com 23.05 16:07 | 447
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|Все, кто неравнодушен к событиям, которые сейчас происходят с нашим театром и Кириллом Серебренниковым, приходите к 17:00 на улицу Казакова,8
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|Зоя Светова 22.05 18:32 | 808
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|Омбудсмен Татьяна Николаевна Москалькова попросила президента Трампа помиловать российского летчика Константина Ярошенко, которого ранее приговорили в США к 20 годам заключения за контрабанду наркотиков
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|К «Гоголь-центру» подъехал автозак и ОМОН. Хотелось бы посмотреть, как доверенное лицо Путина Чулпан Хаматову запихнут в автозак.
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|23.05 |
| Pavel_XII
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|Интерфакс: по некоторым данным, всех сотрудников театра Гоголь-Центра и актёров собрали в большом зале и изъяли у них телефоны. Заложники.
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|23.05 |
| Varfolomeev
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|Учитывая влияние Усманова, связи и авторитет в элитах, все это выглядит как призыв к олигархии сплотиться против опасного популиста Навального, бросающего вызов истеблишменту.
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|21.05 |
| Valery Solovei
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|Мне видеообращение Усманова понравилось.
Блестящий образец того, каким был и остается уровень IQ, морали и культуры людей, разделивших между собой ресурсы России...
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|19.05 |
| Виталий Щигельский
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|Своим идиотским указом президент Порошенко спас Телеграмм от блокировки в России. Спасибо.
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|16.05 |
| Демьян Кудрявцев
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|- Захотят ли заблокировать Телеграм в РФ? Да, как и все остальное.
- Заблокируют ли? Скорее всего, если Дуров не пойдет на "сделку"
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|16.05 |
| All-in-One Person
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