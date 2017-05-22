История мощей Николая Vladimir Frolov 1146 22.05 18:26 |1146 Ровно 930 лет назад, в 1087 году, 47 вооруженных итальянцев (немного купцов, немного пиратов) ворвались в главную церковь Мир Ликийских, связали четырех греческих монахов, похитили мощи святого Николая Чудотворца, быстро отнесли на корабль и перевезли в город Бари (в герцогстве Апулийском). Кражу они обосновали заботой о безопасности мощей.

В Бари сегодня католический праздник и традиционное театрализованное представление (на фото).







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