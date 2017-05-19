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|Вроде и немного срока, но реального
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19.05 08:55 |
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|Актер Юрий Кулий (адвокат Алексей Липцер, защищавший Ильдара Дадина) приговорен к 8 месяцам колонии-поселения за акцию 26 марта в Москве. Признание вины, особый порядок.
Это интересный ход властей. Прокурор просил 2 года общего режима. Назначили реальное, но мало и поселок. Учитывая, что чувак под стражей 1,5 мес, еще апелляция, этап, он всего на несколько месяцев в колонию заедет и до конца года выйдет.
Очень интересная смена тактики. Еще трое обвиняемых раздельно ждут суда. Один подзащитный Сергея Бадамшина (Открытка), один подзащитный Светланы Сидоркиной (Агора). Все трое на следствии признавали вину. Сидоркина вошла на стадии передачи дела в суд, и собиралась советовать отказ от признательных показаний. Знаю, что Бадамшин тоже ждал приговора Кулию, чтобы корректировать тактику защиты. Сергей Смирнов ожидал жесткого приговора (примерно в размере запрошенного прокурором), учитывая предстоящую акцию 12 июня.
У всех обвиняемых по 26 марта видео как главные доказательства.
Теперь, полагаю, остальные тоже будут рассматривать особый порядок, рассчитывая на аналогичные сроки. Хотя надо признать, что по статье 318 УК РФ по стране судебная практика вообще как правило обходится условным наказанием. Там, где насилие в отношении представителя власти не было опасным для жизни и не повлекло вреда здоровью.
А получилось вот так - снова тонкая игра, баланс. Вроде и немного, но реального. А сроки следствия какие рекордные! Месяц! Полная изоляция от адвокатов по соглашению, недопуск их даже близко к следственным действиям. СКР явно выучил уроки Болотного дела. И теперь мы свидетели новой тактики.
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|Sergei Shchetinin 19.05 14:29 | 955
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|Тут народ активно интересуется, так за что же сидел Усманов: за изнасилование ИЛИ за вымогательство?
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|exodus_media 19.05 10:01 | 1181
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|Навальный, естественно, не может в полной мере в рамках политических дебатов использовать тему внедрения КГБ в среду узбекских бандитов
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|Maria Zakharova 18.05 16:59 | 1172
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|Усманов "положил на Навального" так, что ни одному юристу или политтехнологу тут делать нечего. Один раз и навсегда
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|tema 17.05 23:43 | 1585
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|На свете много людей, которые хотят жить светской жизнью, пора принять этот простой факт
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|dolboeb 16.05 21:44 | 1833
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|Объявление вне закона переводчиков «Лингво», Антивируса Касперского, бухгалтерии 1С. Запрет доступа украинских компаний к трём из пяти крупнейших рекламных площадок в этой стране. Прекращение деятельности филиалов российских ИТ-компаний по всей Украине
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|Мне видеообращение Усманова понравилось.
Блестящий образец того, каким был и остается уровень IQ, морали и культуры людей, разделивших между собой ресурсы России...
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|19.05 |
| Виталий Щигельский
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|Своим идиотским указом президент Порошенко спас Телеграмм от блокировки в России. Спасибо.
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|16.05 |
| Демьян Кудрявцев
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|- Захотят ли заблокировать Телеграм в РФ? Да, как и все остальное.
- Заблокируют ли? Скорее всего, если Дуров не пойдет на "сделку"
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|16.05 |
| All-in-One Person
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|"Отрицает существование Иисуса и пророка Мухаммеда, таким образом совершил преступление, предусмотренное ч.1 ст.148 УК РФ". Кажется, у нас появляются мученики-атеисты.
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|11.05 |
| Ilya Zhegulev
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|Только за 2 дня нападения на Варламова, Навального, Галямину, Сидорову (Йошкар-Ола). А экстремисты — блогер Соколовский и математик Богатов.
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|28.04 |
| kozlovsky
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|Люди еще не поняли, что что-нибудь снести все равно придется... Либо их дома, либо мэрию с Кремлем...
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|24.04 |
| Рыклин Александр
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|Александр Беленький 17.05 09:53 | 361
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Будущее показало, что у Османа была еще одна черта, ценная для крупного чиновника. Это был человек-бульдозер. Ему была совершенно безразлична судьба конкретных людей, а если того требовала ситуация, то и миллионов людей.
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|Редакция 17.05 08:37 | 442
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Российское государственное телевидение никогда не объясняло в эфире, как пользователям обойти блокировки, чтобы попасть на эти сайты. Однако когда Украина решила заблокировать российские сайты, в том числе «Одноклассников» и «ВКонтакте», телеканал «Россия 24» внезапно рассказал, что «блокировка популярных интернет-ресурсов — дело, мягко говоря, бесполезное».