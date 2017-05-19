Вроде и немного срока, но реального Павел Чиков 541 19.05 08:55 |541 Актер Юрий Кулий (адвокат Алексей Липцер, защищавший Ильдара Дадина) приговорен к 8 месяцам колонии-поселения за акцию 26 марта в Москве. Признание вины, особый порядок.

Это интересный ход властей. Прокурор просил 2 года общего режима. Назначили реальное, но мало и поселок. Учитывая, что чувак под стражей 1,5 мес, еще апелляция, этап, он всего на несколько месяцев в колонию заедет и до конца года выйдет.

Очень интересная смена тактики. Еще трое обвиняемых раздельно ждут суда. Один подзащитный Сергея Бадамшина (Открытка), один подзащитный Светланы Сидоркиной (Агора). Все трое на следствии признавали вину. Сидоркина вошла на стадии передачи дела в суд, и собиралась советовать отказ от признательных показаний. Знаю, что Бадамшин тоже ждал приговора Кулию, чтобы корректировать тактику защиты. Сергей Смирнов ожидал жесткого приговора (примерно в размере запрошенного прокурором), учитывая предстоящую акцию 12 июня.

У всех обвиняемых по 26 марта видео как главные доказательства.

Теперь, полагаю, остальные тоже будут рассматривать особый порядок, рассчитывая на аналогичные сроки. Хотя надо признать, что по статье 318 УК РФ по стране судебная практика вообще как правило обходится условным наказанием. Там, где насилие в отношении представителя власти не было опасным для жизни и не повлекло вреда здоровью.

А получилось вот так - снова тонкая игра, баланс. Вроде и немного, но реального. А сроки следствия какие рекордные! Месяц! Полная изоляция от адвокатов по соглашению, недопуск их даже близко к следственным действиям. СКР явно выучил уроки Болотного дела. И теперь мы свидетели новой тактики. Обсудить в блоге автора