Я - безбожник tema 1126 17.05 23:43 |1126 Мне очень жаль, что в моей стране государство потакает большинству и делает ставку на церковь.



За каким хуем, собственно, народу нужна религия с господдержкой? Я бы хотел, чтобы в моей стране пропагандировались материализм, эволюционизм, здравомыслие, скепсис и здоровый атеизм.







Народ после развала СССР остался без присмотра, поэтому пышным цветом расцвели всякие мистические, оккультные, религиозные, гороскопические, паранормальные течения, включая прямое получение информации из космоса и управление биополями.



Если не вмешиваться, то народ сам для себя создаст телеканал НТВ (бурление рвот), а вовсе не телеканал Дискавери (оазис интереса к устройству мира).



Если измерять эффективность рейтингом, то победят развлечения. А от чего отдыхаем, а? Где результат труда? Кто работает? Никто ничего не производит, и даже не умеет больше работать.



Попов перестают трогать и вот они уже становятся неприкосновенными.







В моем детстве во время пасхи комсомольцев ставили на путях к церквям, чтобы отлавливать молодежь. Нехорошо считалось, чтобы юные ходили в культовые заведения. Старухи - им можно.







А в пасхальную ночь в советское время по телевизору всегда показывали какой-нибудь очень редкий зарубежный - и не просто зарубежный, а западный - концерт. Типа, Пинк Флойд. Так как тогда не было видео вконтактике, и видаков тоже не было, единственный шанс посмотреть концерт был как раз во время его трансляции. И молодежь выбирала телек, лишая церковь юной паствы.















А сейчас за те же самые плакаты уже можно и в тюрьму попасть. При этом РПЦ визжит как резаная, что против нее ведется заказная кампания по очернению. Мусечки мои, какая кампания? Вы просто охуели там до трепиздоблядского невъебения, отсюда и реакция. На свете много людей, которые хотят жить светской жизнью, пора принять этот простой факт.







Куче народу церковь нужна в качестве участковой психотерапии. Отлично, пусть будет. Но в мою здоровую жизнь просьба не залезать. Обсудить в блоге автора