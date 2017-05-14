Все спрашивают, что произошло с Навальным на митинге. Он пришёл туда с женой и сыном. Стоял около зоны прессы. Его окружили журналисты и начала давить толпа. Я попросила волонтёров по безопасности его пропустить в огороженную зону прессы. Навальный не собирался выступать - он знал, что организаторы были против. Просто стоял и давал интервью. Но тут его начала задерживать полиция.

Я побежала как организатор к нему и стала требовать от Полиции его отпустить. Но полиция меня не послушала. Рядом стоял замначальника департамента безопасности Москвы и кричал , что я его обманула - не знаю в чем, ведь я ему ничего не обещала. Но в итоге мне пришлось выйти за пределы сцены вместе с Алексеем и Юлией - полиция оказалась сильнее нас и с нами был ребёнк . Потом их отпустили.