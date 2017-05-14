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Все спрашивают, что произошло с Навальным на митинге
Все спрашивают, что произошло с Навальным на митинге
Юлия Галямина
14.05 18:12 |  число просмотров 1158

Все спрашивают, что произошло с Навальным на митинге. Он пришёл туда с женой и сыном. Стоял около зоны прессы. Его окружили журналисты и начала давить толпа. Я попросила волонтёров по безопасности его пропустить в огороженную зону прессы. Навальный не собирался выступать - он знал, что организаторы были против. Просто стоял и давал интервью. Но тут его начала задерживать полиция.

Я побежала как организатор к нему и стала требовать от Полиции его отпустить. Но полиция меня не послушала. Рядом стоял замначальника департамента безопасности Москвы и кричал , что я его обманула - не знаю в чем, ведь я ему ничего не обещала. Но в итоге мне пришлось выйти за пределы сцены вместе с Алексеем и Юлией - полиция оказалась сильнее нас и с нами был ребёнк . Потом их отпустили.
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Как мэрия Собянина обманывает москвичей за их же деньги
blogАлексей Ковалев    15.05 17:07 |  число просмотров 65
Как мэрия Собянина обманывает москвичей за их же деньги Анастасия Ракова и дальше будет ходить обвешанная драгоценностями, которые стоят больше, чем средняя квартира в хрущёвке и считать, что москвичи — безответное быдло, с которым можно делать что угодно
 
О чем нам говорит видео Алисы Вокс?
blogleonid_volkov    15.05 17:02 |  число просмотров 158
О чем нам говорит видео Алисы Вокс? О том, что Сергей Владиленович не хочет учиться на своих ошибках. Мало ему было «Навального-Гитлера»
 
Митинг они решили провести без политиков
blogDmitry Gudkov    12.05 16:08 |  число просмотров 1602
Митинг они решили провести без политиков Раз уж это все равно вышло наружу, вынужден подтвердить: да, организаторы митинга против "реновации" изначально пригласили меня выступить на нем, однако сегодня я узнал об отмене этого решения
 
Волейболист Алексей Спиридонов и его манеры
blogОльга Борисова    12.05 15:07 |  число просмотров 2444
Волейболист Алексей Спиридонов и его манеры Играет за сборную России и, соответственно, представляет нашу страну на мировой арене. А ещё Алексей женат. Но с манерами у него не очень
 
Мне одному кажется, что СБУ врет как сивый мерин?
blogOleg Kozyrev    11.05 23:50 |  число просмотров 1190
Мне одному кажется, что СБУ врет как сивый мерин? СБУшник, оказывается, дежурил у дома Павла Шеремета в ночь перед убийством. СБУ теперь клянется, что мол он был уволен за два года до событий
 
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Бабоньки, тут такое дело
blogkpotupchik    6.05 21:41 |  число просмотров 2659
Бабоньки, тут такое дело "Нам говорят, что атеизм и феминизм — это прогрессивно, а мы видим, что атеизм и феминизм порождает сына — гомосексуализм, который в свою очередь рождает внучку атеизма и феминизма — педофилию"
 
Как москвичей отговаривают выходить на митинг
blogdolboeb    4.05 16:25 |  число просмотров 3064
Как москвичей отговаривают выходить на митинг Список на сайте мэрии не имеет ни малейшей юридической силы. Ни по действующему законодательству, ни по тому законопроекту "о реновации", который находится сейчас на рассмотрении Госдумы, веб-страница на mos.ru никого ни к чему не обязывает
 
Поддерживают отечественных предпринимателей в кризис!
blogМышь в овощном    4.05 12:49 |  число просмотров 2865
Поддерживают отечественных предпринимателей в кризис! С 02.05.17 любое юридическое лицо при приеме на работу сотрудника должно проводить вводный инструктаж по Гражданской Обороне, планировать и проводить учения, тренировки. В случае если юридическое лицо не будет этого делать, будет штраф от 100 до 200 тысяч рублей
 
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" "Отрицает существование Иисуса и пророка Мухаммеда, таким образом совершил преступление, предусмотренное ч.1 ст.148 УК РФ". Кажется, у нас появляются мученики-атеисты. "
11.05 |
blog Ilya Zhegulev
" Только за 2 дня нападения на Варламова, Навального, Галямину, Сидорову (Йошкар-Ола). А экстремисты — блогер Соколовский и математик Богатов. "
28.04 |
blog kozlovsky
" Люди еще не поняли, что что-нибудь снести все равно придется... Либо их дома, либо мэрию с Кремлем... "
24.04 |
blog Рыклин Александр
" Кремлевские долго присматривались к Воронежу, не в итоге решили бомбить Москву. И доходнее, и эффектнее. "
22.04 |
blog Sasha Sotnik
" Похоже обломки пятиэтажек похоронят и мансийского мальчика и его питерского патрона. "
22.04 |
blog Кирилл Лятс
" Реновация в Москве: классическая история о том, что путь к потрясениям прокладывают глупость и жадность правящего класса. "
22.04 |
blog Valery Solovei
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"Хорошо, правда, хорошо!" Весь вчерашний день из интернета поступали тревожные сигналы насчет здоровья помощника президента, а главное - колумниста журнала "Русский пионер" Владислава Суркова. Дело было в одной фотографии, сделанной перед пресс-конференцией Владимира Путина и Ангелы Меркель в сочинской резиденции "Бочаров ручей". На ней Владислав Сурков выглядит то ли худым, то ли изможденным. Главный редактор "Русского пионера" Андрей Колесников, встревоженный состоянием здоровья своего колумниста, обратился к нему за разъяснениями
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Во всех крупных городах по призывуАлексея Навального 26 марта люди вышли на антикоррупционные митинги "Он вам не Димон". Везде акции собирали одной до нескольки тысяч человек. В Москве только задержанных оказаось около тысячи. Суды продолжаются, многим выносят административные аресты. Навальный получил 15 суток, его соратник Николай Ляскин, изитый в ОВД, приговорён к 25 суткам.
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