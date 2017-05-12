Раз уж это все равно вышло наружу, вынужден подтвердить: да, организаторы митинга против «реновации» изначально пригласили меня выступить на нем, однако сегодня я узнал об отмене этого решения. Митинг они решили провести без политиков. Их право. Однако я по-прежнему намерен прийти на сам митинг и по-прежнему призываю вас сделать то же самое: 14 мая, 14.00, проспект Сахарова. Причины очень просты: эта история не про пиар и не про амбиции, а обо всех нас, о защите наших прав. Мысль Нимеллера, пусть и слегка перефразированная, здесь очень в тему. Сначала они пришли за палатками, но я молчал, ведь у меня не было палатки. Потом они снесли уже павильоны, но ведь и я не коммерсант. Наконец они стали выселять из пятиэтажек — но мне-то что, ведь я не живу в пятиэтажке. А когда они пришли за мной, рядом встать было уже некому. При этом я сам, в отличие от этой фразы немецкого пастора, не молчал все эти годы, чуть ли не первым поднял шум вокруг «реновации», которая (пока) меня непосредственно не касается. Но я прекрасно понимаю, что пренебрежение «бумажками о собственности» приводит не только к сносу домов, но к полному уничтожению закона в России, после чего начнут проходить уже не за домами, а за людьми. Впрочем, уже начали. И да, я уверен, что только политикой может остановить беззаконие. Но, повторюсь, важности митинга это никак не отменяет.