|Мне одному кажется, что СБУ врет как сивый мерин?
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11.05 23:50 | 780
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1. СБУшник, оказывается, дежурил у дома Павла Шеремета в ночь перед убийством.
2. СБУ теперь клянется, что мол он был уволен за два года до событий.
3. При этом о том, что СБУшник дежурил в ночь перед убийством перед домом Шеремета, общество узнает не от СБУ, а от журналистов-расследователей.
Мне одному кажется, что СБУ врет как сивый мерин? Эта история - еще одно доказательство в пользу люстрации. Зря сбушников украинцы после Майдана оставили на службе. Там тьма народа может быть до сих пор по уши в связях с Москвой, впрочем и в связях с местным коррупционным криминалом тоже.
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