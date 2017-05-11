1. СБУшник, оказывается, дежурил у дома Павла Шеремета в ночь перед убийством.

2. СБУ теперь клянется, что мол он был уволен за два года до событий.

3. При этом о том, что СБУшник дежурил в ночь перед убийством перед домом Шеремета, общество узнает не от СБУ, а от журналистов-расследователей.