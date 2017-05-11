Как купить квартиру в Москве, если у вас нет денег? varlamov 978 11.05 23:29 |978 Средняя зарплата по Москве составляет около 70 тысяч рублей (по данным Росстата за февраль 2017 года). Но эту статистику портят всякие толстосумы, которые получают миллионы. По факту же зарплату выше 50 тысяч рублей получают только около 20% москвичей. А у 60% населения города зарплата колеблется от 25 до 50 тысяч рублей.



Но как на такие деньги постоянно жить в Москве? Вы видели цены на аренду? Аренда нормальной однокомнатной квартиры в районах рядом с ТТК в среднем составляет около 35-45 тысяч рублей в месяц, а двухкомнатной — около 45-60 тысяч.



Возьмем среднестатистическую московскую семью, которая совокупно зарабатывает около 70 тысяч рублей в месяц. Если она захочет снять двухкомнатную квартиру в не очень удаленном от центра Москвы районе, то ей придется отдавать за аренду около 70% своего дохода. Оставшихся 20 тысяч рублей не хватит, чтобы прокормить двух взрослых человек с детьми, не говоря уже о каких-то других расходах. Единственное, что остается такой семье — арендовать более дешевое жилье в ужасном муравейнике на окраине города. Так многие и поступают, уезжая на окраины.



А теперь давайте представим, что Мэрия Москвы запускает программу и строит комфортное жилье, которое сдает только москвичам по ставке, не превышающий одну треть доходов семьи! То есть чтобы в нормальном районе можно было снять новенькую квартиру с хорошим ремонтом за 20-30 тысяч рублей. А сэкономленные деньги копить, чтобы потом эту квартиру выкупить? Круто?







Звучит невероятно, но это правда! Только работает такая программа не в Москве, а в Лондоне. Ее запустил новый мэр Лондона Садик Хан. Тот самый мэр-мусульманин пакистанского происхождения, о котором СМИ писали, что он покрывает экстремистов и замешан в связях с радикальными исламскими группировками.



Программа создания доступного жилья, запущенная Садиком Ханом, называется Homes for Londoners. И в рамках этой программы в городе начали строить дома категории London Living Rent. Это новый тип доступного жилья для среднего класса.



Размер арендной платы за жилье London Living Rent составляет треть от среднего семейного дохода в районе. То есть в районах, где семьи в среднем зарабатывают 35 тысяч фунтов в год, люди смогут арендовать жилье из категории London Living Rent примерно на 12 тысяч фунтов в год или за 1 тысячу фунтов в месяц.







В итоге получается, что стоимость аренды по программе London Living Rent как минимум на 20% ниже средней стоимости аренды обычного жилья. Сэкономленные деньги жители новых домов используют для того, чтобы в будущем выкупить арендуемую квартиру. А если у арендаторов не будет возможности выкупить его целиком, то они смогут оформить долевую собственность. В этом случае оставшаяся часть квартиры останется принадлежать владельцу дома, а живущим в ней людям нужно будет платить за нее небольшую ренту.



Вот так выглядит один из новых домов, построенных по программе London Living Rent.





Двухкомнатная квартира с одной спальней, которая сдается за 965 фунтов в месяц.

















Снимать жилье по сниженной цене и копить таким образом деньги на его покупку можно будет в течение 10 лет с начала аренды. Если за эти 10 лет арендатор так и не выкупит жилье в собственность, то арендодатель будет иметь право продать его любому другому подходящему кандидату.



Поучаствовать в программе могут все люди, которые попадают под следующие условия: уже живут в Лондоне, имеют общий семейный доход не более 60 тысяч фунтов и не имеют накоплений для покупки жилья в своем районе.



На реализацию программы Homes for Londoners город выделил 3 млрд фунтов (примерно 222 млрд рублей). На эти деньги к 2021 году планируется построить как минимум 90 тысяч новых квартир, которые лондонцы по удобным условиям смогут выкупить в полную или частичную собственность.



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