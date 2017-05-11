Росреестр вчера радостно отрапортовал о завершении создания Единого государственного реестра недвижимости (ЕГРН), который объединяет базы Росреестра и Кадастровой палаты. В сухом остатке: 1. Новый реестр недвижимости должен был заработать 1 января этого года, а заработал только 11 мая.

2. Из сервиса Росреестра убрали возможность поиска по площади объектов недвижимости, что затрудняет работу с Росреестром.

3. Тысячи людей столкнулись с неудобствами по получению услуг, а многие просто не получили таких услуг из-за неработающего реестра.

4. Никто из руководства Росреестра, ответственных за срыв сроков внедрения нового реестра прав на недвижимое имущества, не понес за это наказания.

5. Сегодня реестр недвижимости опять пару часов не работал. В феврале от "Трансперенси" написали заявление о неработающем Росреестре в Генеральную прокуратуру. Ответа ждали до апреля и его естественно не получили. В апреле подали в суд на Генеральную прокуратуру. Сама Генеральная прокуратура срыв сроков внедрения ЕГРН (Единого государственного реестра недвижимости) на пять месяцев не считает нарушением.