|Росреестр радостно отрапортовал о завершении создания Единого государственного реестра недвижимости
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11.05 22:19 | 598
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Росреестр вчера радостно отрапортовал о завершении создания Единого государственного реестра недвижимости (ЕГРН), который объединяет базы Росреестра и Кадастровой палаты.
В сухом остатке:
1. Новый реестр недвижимости должен был заработать 1 января этого года, а заработал только 11 мая.
В феврале от "Трансперенси" написали заявление о неработающем Росреестре в Генеральную прокуратуру. Ответа ждали до апреля и его естественно не получили. В апреле подали в суд на Генеральную прокуратуру. Сама Генеральная прокуратура срыв сроков внедрения ЕГРН (Единого государственного реестра недвижимости) на пять месяцев не считает нарушением.
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