РПЦ в годы войны russica2 786 7.05 09:58 |786 Патриарх Кирилл в канун Дня Победы дал несколько необычную версию победы в Войне. По словам патриарха, "святой великомученик Георгий возносил об Отечестве нашем молитвы пред лицом Божиим, и эти молитвы Бог слышал и даровал победу воинству нашему и народу нашему. Разве можно назвать случайным совпадением, что маршалом Победы был Георгий Константинович Жуков? Святой Георгий через эти знаки являл нам свое присутствие в нашей борьбе и в нашей Победе".



Но тема "Православная церковь в годы войны" весьма неоднозначная. Фактическая же история не слишком афишируется и подменяется набором громких "патриотических речевок". И мифологией о "встречах" Сталина со святой Матроной или "облеты" с иконами Москвы и Сталинграда (никаких доказательств этих "событий" нет,за исключением устной

истории).



РПЦ в СССР была настолько ослабленной, что, по сути, никакой значимой роли в общественной советской жизни не играла. Иерархи РПЦ выполняли для государства скорее международно-пропагандисткую функцию, направленную на западную аудиторию. Союзникам необходимо было продемонстрировать толерантность советского режима к Церкви. Кроме того, советский режим использовал отдльно сохранившиеся каналы связи православных клириков с эмигрантами для поддержания пропагандисткой кампании помощи

СССР. С конца 1941 года "церковную тему" активно разрабатывали сотрудники НКВД для агентурной работы под видом священников в тылу врага..



Но на оккупированных территориях часть епископата и клириков РПЦ демонстрировали открытый лоялизм новым властям.



Необходимо помнить, например, что Афон полностью поддержал и даже благословил Германию на ведение войны с СССР. Монахи Валаамского монастыря, переехавшие в 1940 году в полном составе в Финляндию и основавшими Ново-Валаамский монастырь, поддерживали действия финских войск на территории СССР. Сотрудничали с немцами и возносили молитвы за победу германского оружия в своих службах монахи Псково-Печерского монастыря. Игумен этого монастыря Павел убежденно сотрудничал с немцами. Активное сотрудничество проявляли и отдельные монахи Боровского монастыря в Калужской области, позднее осужденные в СССР.



На стороне немцев находились иерархи германской епархии Русской православной церкви за рубежом, одобрившие нападение Германии на СССР.



Открыто в поддержку немцев выступал один из крупных иерархов РПЦ митрополит Сергий (Воскресенский) , бывший управлящий делами РПЦ. В 1940 году он был направлен в Прибалтику, где и оказался в оккупации. В годы войны руководил деятельностью Православной церковью на оккупированных территориях Псковской,Новгородской и Ленинградской областей. Руководил созданием "Псковской православной миссии", лояльной оккупационным войскам. В миссии активно работало 77 клириков. Существует версия, что митрополит Сергий выполнял задание советской разведки, но официально Москва признала его предателем.



Псковская миссия активно поддерживала на начальных этапах деятельность РОА Власова. Правда, надо сказать, что священники РПЦ позднее с власовским движением старались дел уже не иметь. С РОА работали клирики Русской Православной церкви за рубежом и Автономной Украинской церкви.



Главным священником и личным духовником при Власове был отец Александр Киселев, настоятель храма Эстонской православной церкви. Кстати, в этом же храме диаконом служил отец будущего патриарха Алексия Второго, а сам Алексей Ридигер еще ребенком помогал Киселеву на богослужениях. Позднее, патриарх Алексий Второй поспособствет возвращению "духовника Власова" в Москву. Киселев будет жить в Донском монастыре, где и умрет в 2001 году.



Сотрудничал с немцами архиепископ Ковенский Даниил и патриарший экзарх Украины митрополит Алексий; лоялизм к немцам проявляли митрополит Минский Пантелеймон, а после его отстранения архиеписком Филофей. Они неоднократно выпускали послания с осуждением и проклятием партизанского и подпольного движения. Епископ Таганрогский Иосиф прославился своими зажигательными проповедями в защиту германской армии.



Бывший епископ Ростовский на Дону Николай при немецкой оккупации создал Епархальное управление, которое работало с казачьими подразделениями Краснова.

Сотрудничал с немцами и епископ Смоленский и Брянский Стефан. Он был одним из авторов воззвания к Гитлеру , в котром содержалось обещание призвать русское население на борьбу с советским режимом.



За сотрудничество с немцами только в Белоруссии партизанами было казнено 42 священника.



Конечно, были и другие примеры, когда рядовые православные священники участвовали в партизанском и подпольном движении; когда организовывали гуманитарную помощь военнопленным, спасали людей. И этих примеров было немало.



Но вот таких примеров, как истории с сербским патриархом Гавриилом и епископом сербским Николаем, арестованных за помощь партизанам и открытую антифашисткую позицию, и отправленных в лагерь Дахау, у иерархов РПЦ не было.

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