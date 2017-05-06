И да, нам очень нужны деньги на звук и сцену. Митинг готовит десяток женщин неолигархического свойства.

Помогите нам спасии город и наши дома!

Карты для пополнения -

Карточный счет в Сбербанке: 5336 6900 5149 5507

Пометка: "благотворительное пожертвование"



Увидимся 14-Сахарова-14!

