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|Незыгарь 7.05 09:58 | 785
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|Афон полностью поддержал и даже благословил Германию на ведение войны с СССР. Монахи Валаамского монастыря, переехавшие в 1940 году в полном составе в Финляндию и основавшими Ново-Валаамский монастырь, поддерживали действия финских войск
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|востров вадим 6.05 22:23 | 1028
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|Позвонила вчера следователь из Следственного комитета.
"На вас, - говорит ,- поступило заявление от православного гражданина Александра Георгиевича, проживающего на проспекте имени газеты "Красноярский рабочий". Вы оскорбили его чувства верующего"
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|kpotupchik 6.05 21:41 | 868
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|"Нам говорят, что атеизм и феминизм — это прогрессивно, а мы видим, что атеизм и феминизм порождает сына — гомосексуализм, который в свою очередь рождает внучку атеизма и феминизма — педофилию"
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|Михаил Ханов 6.05 15:41 | 1007
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|Что касается рубля, мой прогноз до конца лета – 57-63, в зависимости от тех же событий, при условии, что текущая ставка ЦБ останется на том же уровне (9.25%)
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|dolboeb 4.05 16:25 | 1537
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|Список на сайте мэрии не имеет ни малейшей юридической силы. Ни по действующему законодательству, ни по тому законопроекту "о реновации", который находится сейчас на рассмотрении Госдумы, веб-страница на mos.ru никого ни к чему не обязывает
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