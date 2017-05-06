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Бабоньки, тут такое дело
Бабоньки, тут такое дело
kpotupchik
6.05 21:41 |  число просмотров 869
Бабоньки, тут такое дело...

***
- «Моя жена – прекрасный человек». Так могут говорить только лживые, лицемерные и глупые подкаблучники.

- Тысячелетиями среди женщин шел отбор на лживость, лицемерие и умение манипулировать… Поэтому современная женщина преисполнена ложью, лицемерием, тайнами и бесчестными манипуляциями.

- Женщину считаю априори хуже мужчины, считаю, что её надо воспитывать и следить, как бы она не обманула.

- Мальчик с маминым воспитанием – это уже серьезный диагноз, требующий серьезного душевного лечения по выкорчевыванию женского воспитания и деструктивных бабьих установок.

- Девочка, девушка, женщина одна не может адекватно развиваться. Для ее развития нужен мужчина, мудрый мужчина, учитель.

- Нормальное желание адекватной женщины: найти верующего, сильного и здорового, умного, работящего и состоятельного, трезвого мужчину (желательно еще и красивого или приятного видом) из приличной, состоятельной и полной семьи - такой мужчина будет для нее стеной и обеспечит безбедное существование ее и ее многочисленным детям от такого мужа.

- Мужчина может сносно существовать в одиночестве, но женщине жизненно необходима семейная компания - муж и дети. Женщина творилась как помощница мужу, а не некий совершенно самостоятельный субъект.

- Так называемые дешевые блудницы, это самый распространенный типаж женщин (думаю, до 90%)

- Если "девушка" дожила до 35 лет и не вышла замуж – это означает только одно: она просто никудышная женщина, которая будет никудышной матерью и женой.

- Малодетные семьи - это чаще всего это свидетельство их бесчестия, неправедности, проклятия Божия за грехи.

- Совет Вашему мужу дать в Вам глаз, если Вы плохо ведете домашнее хозяйство свидетельство того, что Ваша мама не лишена мудрости... Скольким женам в России нужны такие мудрые советы от матерей! Уже есть повод для уважения!

- С точки зрения здравого смысла и реальной демографии заработные платы мужчин как минимум должны быть в два раза больше женских.

- Главное (и великое – добавлю как христианин) предназначение женщины рождение и воспитание детей. Если рядом нет мужа и детей - чувство собственной дефективности не оставит женщину.

- Если женщина плачет, и при этом ей, например, не оторвало ногу - это всегда кривляние, это один из эффективных способов манипуляции.

- Женщина, от природы не имеющая рационального, логического ума действительно не в силах правильно и эффективно управлять хозяйством. Это должен делать муж, а жена как помощница выполнять его указания.

- Нам говорят, что атеизм и феминизм  - это прогрессивно, а мы видим, что атеизм и феминизм порождает сына  - гомосексуализм, который в свою очередь рождает внучку атеизма и феминизма - педофилию.

(с) Максим Степаненко, сотрудник Миссионерского отдела Томской епархии РПЦ, в рамках миссионерско-апологетического проекта "К Истине", созданного в 2007 году по благословению архиепископа Уфимского и Стерлитамакского Никона.
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