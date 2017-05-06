ЧТО ПРОИСХОДИТ С НЕФТЬЮ И РУБЛЕМ?!?! ЧТО ЖЕ БУДЕТ С РОДИНОЙ И С НАМИ?!?! ДАЙТЕ СРОЧНО ВАШ ПРОГНОЗ ДО КОНЦА ЛЕТА!!! Сегодня прилетели примерно с такой интонацией вопросы от СМИ, привожу свой ответ тут, для истории. "С нефтью происходит то, что и должно происходить с товаром, в котором предложение превышает спрос. А именно – он дешевеет. Формально это падение идет с начала года, когда цена достигла уровня в 58 долл. за баррель на ноябрьском решении ОПЕК и некоторых других крупных нефтедобывающих стран (включая Россию) о сокращении добычи нефти более чем на 1 млн баррелей в сутки на полгода. Все это время шли словесные интервенции на тему реального сокращения и контроля над ним. А когда не помогли и они, началось обсуждение «продления соглашения еще на 6 месяцев". Но рано или поздно рынок перестает верить одним лишь словам и смотрит на реальное положение дел. А оно таково, что планы по сокращению реализованы лишь частично, а некоторые страны, включая Саудовскую Аравию, начали фактически демпинг, особенно в поставках, отложенных по времени. Если смотреть на технику, ближайшая сильная зона поддержки – 42.20-42.50 долларов за баррель марки Brent. Отменить такой нисходящий сценарий может лишь укрепление цены над уровнем в 50 долларов за баррель. Будем ждать очередного заседания ОПЕК и внимательно изучать принятые на нем решения. Еще раз, развернуть цену вверх может лишь строгая договоренность о продлении соглашения о сокращении добычи еще на полгода и реальный контроль за его исполнением всеми членами картеля и присоединившимися к соглашению странами. Рубль ведет себя действительно «не в ногу» с ценой на нефть и причина этому только одна – частично оставшиеся позиции игроков кэрри-трейда. Потому что даже после снижения ставки ЦБ РФ, она все равно осталась выше 9%, что оставляет немало возможностей для игроков на разнице валютных ставок. Бюджет 2017 года рассчитан при цене на нефть в 40 долларов, почти полгода цена была 50+, не думаю, что даже снижение нефти к уровню 42 повлечет за собой катастрофу для рубля. Мой прогноз по цене на нефть на лето – продолжение колебаний в диапазоне 45-53. Если договоренности ОПЕК будут реальным и жесткими – 55+, если нет – увидим и уже упомянутый уровень 42.5. Что касается рубля, мой прогноз до конца лета – 57-63, в зависимости от тех же событий, при условии, что текущая ставка ЦБ останется на том же уровне (9.25%)"