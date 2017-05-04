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Чечня без геев
2.05 число просмотров 1839 число записей 12
 
Нежелательная Россия
28.04 число просмотров 270 число записей 1
 
Дискредитация Навального
20.04 число просмотров 2939 число записей 16
 
Ройзман-кандидат
18.04 число просмотров 2398 число записей 12
 
Няш-мяш в парламенте
17.04 число просмотров 9609 число записей 25
 
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Дискредитация Навального
20.04 число просмотров 2939 число записей 16
 
Гибель сенатора Тюльпанова
5.04 число просмотров 2634 число записей 8
 
Скорбь по разнарядке
6.04 число просмотров 2304 число записей 19
 
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Поддерживают отечественных предпринимателей в кризис!
Поддерживают отечественных предпринимателей в кризис!
kbrvdvkr
4.05 12:49 |  число просмотров 411
В Правительстве все же молодцы работают.
Поддерживают отечественных предпринимателей в кризис.
Так, с 02.05.17 любое юридическое лицо при приеме на работу сотрудника должно проводить вводный инструктаж по Гражданской Обороне, планировать и проводить учения, тренировки. В случе если юридическое лицо не будет этого делать, будет штраф от 100 до 200 тысяч рублей.
Ладно какой нибудь Насир будет тренировать Клавдию Ивановну в магазине "Отличный" в Дмитрове. Или скажем Венедиктов тренировать Татьяну. А вот картина учений ГРОБ в интернет магазинах и на порталах по киберспорту это вызывает самые хорошие фантазии.
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Посты дня
Как москвичей отговаривают выходить на митинг
blogdolboeb    4.05 16:25 |  число просмотров 158
Как москвичей отговаривают выходить на митинг Список на сайте мэрии не имеет ни малейшей юридической силы. Ни по действующему законодательству, ни по тому законопроекту "о реновации", который находится сейчас на рассмотрении Госдумы, веб-страница на mos.ru никого ни к чему не обязывает
 
Движуха в Русской медиагруппе
blogdddjournalism    4.05 12:14 |  число просмотров 364
Движуха в Русской медиагруппе После перехода РМГ к нему, на радио, возможно, будут ротироваться только верные батьке музыканты. Неверных крутить перестанут
 
И вы серьезно еще спрашиваете, почему малолетки на митинги выходят?
blogKristina Potupchik    3.05 11:00 |  число просмотров 1571
И вы серьезно еще спрашиваете, почему малолетки на митинги выходят? После череды сорванных властями мероприятий, "Арма" больше не планирует здесь ни фестивалей, ни вечеринок. Фестиваля Outline в этом году не будет
 
Собянин выложил на сайте перечень домов для голосования за снос
blogDmitry Gudkov    2.05 20:15 |  число просмотров 1327
Собянин выложил на сайте перечень домов для голосования за снос Попадают далеко не только панельные пятиэтажки, а и вполне крепкие кирпичные дома в очень лакомых местах у метро (чего все и боялись)
 
Я увидел истинное лицо силовых структур
blogDaniil Volkov    2.05 20:06 |  число просмотров 2069
Я увидел истинное лицо силовых структур Шмон был доскональный: парням заглядывали в трусы, а девочкам — в лифчики. Еще в автобусе они нам сказали: "Вы на вечеринку едете, да? Ха, её отменяют"
 
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Я увидел истинное лицо силовых структур
blogDaniil Volkov    2.05 20:06 |  число просмотров 2069
Я увидел истинное лицо силовых структур Шмон был доскональный: парням заглядывали в трусы, а девочкам — в лифчики. Еще в автобусе они нам сказали: "Вы на вечеринку едете, да? Ха, её отменяют"
 
Глаз потерял 80% зрения
blogNavalny    2.05 20:02 |  число просмотров 1148
Глаз потерял 80% зрения Мне бы сейчас, конечно, сильно помог бы выезд в одну из специализированных клиник Швейцарии или Испании, но как вы знаете, дорогое правительство запрещает мне выезд из страны уже пять лет
 
Калужский школьник Васильев подал заявку на проведение митинга
blogДмитрий Мартышенко    2.05 17:10 |  число просмотров 1283
Калужский школьник Васильев подал заявку на проведение митинга В ответ власти проводят разъяснительные беседы о Навальном и пугают активных школьников последствиями
 
Цитаты дня
" Только за 2 дня нападения на Варламова, Навального, Галямину, Сидорову (Йошкар-Ола). А экстремисты — блогер Соколовский и математик Богатов. "
28.04 |
blog kozlovsky
" Люди еще не поняли, что что-нибудь снести все равно придется... Либо их дома, либо мэрию с Кремлем... "
24.04 |
blog Рыклин Александр
" Кремлевские долго присматривались к Воронежу, не в итоге решили бомбить Москву. И доходнее, и эффектнее. "
22.04 |
blog Sasha Sotnik
" Похоже обломки пятиэтажек похоронят и мансийского мальчика и его питерского патрона. "
22.04 |
blog Кирилл Лятс
" Реновация в Москве: классическая история о том, что путь к потрясениям прокладывают глупость и жадность правящего класса. "
22.04 |
blog Valery Solovei
" Нет ли в сравнении Гитлера с Навальным попытки обелить нацизм? Беспокоюсь. Я б на месте Бастрыкина возбудился... "
19.04 |
blog альфред кох
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Статьи дня
"Хорошо, правда, хорошо!"
Андрей Колесников  4.05 16:23 |  число просмотров 45
"Хорошо, правда, хорошо!" Весь вчерашний день из интернета поступали тревожные сигналы насчет здоровья помощника президента, а главное - колумниста журнала "Русский пионер" Владислава Суркова. Дело было в одной фотографии, сделанной перед пресс-конференцией Владимира Путина и Ангелы Меркель в сочинской резиденции "Бочаров ручей". На ней Владислав Сурков выглядит то ли худым, то ли изможденным. Главный редактор "Русского пионера" Андрей Колесников, встревоженный состоянием здоровья своего колумниста, обратился к нему за разъяснениями
"Настоящие москвичи уже внутри"
Елена Костюченко  27.04 08:21 |  число просмотров 1195
"Настоящие москвичи уже внутри" Репортаж с секретного чаепития с мэром. Что говорили участники встречи и что — граждане, оставшиеся за железным забором
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События
#ДимонОтветит
29.03 |  число просмотров 11422
#ДимонОтветит
Во всех крупных городах по призывуАлексея Навального 26 марта люди вышли на антикоррупционные митинги "Он вам не Димон". Везде акции собирали одной до нескольки тысяч человек. В Москве только задержанных оказаось около тысячи. Суды продолжаются, многим выносят административные аресты. Навальный получил 15 суток, его соратник Николай Ляскин, изитый в ОВД, приговорён к 25 суткам.
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Кино
Т2 Трейнспоттинг
12.03 |  число просмотров 2162
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В соцсетях пишут о продолжении фильма "На игле" по культовому роману Ирвина Уэлша, в котором главные герои встречаются спустя 20 лет
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Музыка
Без Евровидения
23.03 |  число просмотров 3924
Без Евровидения
Служба безопасности Украины запретила въезд Юлие Самойловой. Певица посещала Крым после 2014 года в нарушение украинских законов. Блогеры изначально предсказывали, что Самойлову и конкурс используют для политических интриг. Так и случилось: сразу после решения СБУ в России началась кампания возмущения, а федеральные телеканалы решили не траснлировать Евровидение
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Медиа
Самый могущественный человек в мире
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Самый могущественный человек в мире
CNN показал документальный фильм журналиста Фарида Закария «Самый могущественный человек в мире», посвященный Владимиру Путину. Оценки блогеров оказались диаметрально противоположными
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Больше, чем поэт
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Блогеры вспоминают поэта Евгения Евтушенко, который скончался в США на 85 году жизни
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