Поддерживают отечественных предпринимателей в кризис! kbrvdvkr 411 4.05 12:49 |411 В Правительстве все же молодцы работают.

Поддерживают отечественных предпринимателей в кризис.

Так, с 02.05.17 любое юридическое лицо при приеме на работу сотрудника должно проводить вводный инструктаж по Гражданской Обороне, планировать и проводить учения, тренировки. В случе если юридическое лицо не будет этого делать, будет штраф от 100 до 200 тысяч рублей.

Ладно какой нибудь Насир будет тренировать Клавдию Ивановну в магазине "Отличный" в Дмитрове. Или скажем Венедиктов тренировать Татьяну. А вот картина учений ГРОБ в интернет магазинах и на порталах по киберспорту это вызывает самые хорошие фантазии.

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