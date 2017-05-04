Движуха в Русской медиагруппе dddjournalism 364 4.05 12:14 |364 Движуха в Русской медиагруппе: уходит программный директор радио Maximum Олег Хлебников, который пробыл на этой должности почти 7 лет, а всего в этой медиагруппе он проработал 10.



Знакомые ребята с Maximum связывают это с новыми владельцами холдинга — был скандал из-за его продажи в 2015 году, холдинг (в который входят помимо Maximum «Русское радио», Хит ФМ, Monte Carlo и другие радиостанции) должен был перейти под управление «Госконцерта». Вроде бы, чотакова, постоянно что-то продается и покупается — но управлять им собирался Владимир Киселев (фонд «Федерация»), который хочет через подконтрольные радиостанции раскручивать «идеологически правильно настроенных кумиров миллионов» (это цитата из письма Киселева Путину, в котором он просил помочь создать на базе Русской медиагруппы инкубатор патриотической музыки). То есть, после перехода РМГ к нему, на радио, возможно, будут ротироваться только верные батьке музыканты. Неверных крутить перестанут.



Самим музыкантам (даже очень патриотичным, типа Лепса и Валерии с Пригожиным) такая перспектива не понравилась, они забили тревогу и всячески выступили против, но не особо помогло. В 2015 году объявили, что договоренность по продаже «Москонцерту» есть, а в 2016 Киселев взял на свою компанию кредит в 3 миллиарда — чтобы таки РМГ выкупить. Но пока мне так и не ясно, кто настоящий владелец, будет ли у нас кучка «идеологически правильных» радиостанций в государстве, или нет. Но если снимают программного директора, тут уже не шуточки. Если будут новости о том, что на других радиостанциях РМГ кого-то сняли, значит, плохи дела.

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