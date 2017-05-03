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И вы серьезно еще спрашиваете, почему малолетки на митинги выходят?
И вы серьезно еще спрашиваете, почему малолетки на митинги выходят?
Kristina Potupchik
3.05 11:00 |  число просмотров 1000

Группа Arma17, организатор фестиваля электронной музыки Outline, приостанавливает работу в России.

Представители группы сообщили, что после череды сорванных властями мероприятий, «Арма» больше не планирует здесь ни фестивалей, ни вечеринок. Фестиваля Outline в этом году не будет. В планах команды только зарубежные ивенты. Когда промоутерская группа планирует возобновить работу, пока неизвестно.

Собственно, весь прошлый год с чем-то, московские чиновники азартно соревновались на предмет наиболее идиотской причины закрыть робкие московские техно-вечеринки.

Чиновники молодцы - финальное мероприятие они закрывали буквально как Черный Плащ - так, чтобы надзорные органы даже не догадались, что были какие-то тройка-пятерка тысяч человек, на самом деле ожидавших ивент и даже загодя купивших билет. "Тварь ли я дрожащая?" - можно стенографировать последнюю прямую речь организатора, и вслед ней - его же молчаливое согласие. Ну а кто, если не тварь? Если не собирающийся представляться чиновник из питерской мэрии высылает в пешее эротическое и тебя, и всех твоих поклонников, издевательски даже не предоставляя никаких документов об отмене события - ну а кто мы все еще?

И вы серьезно еще спрашиваете, почему малолетки на митинги выходят?
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