Собянин выложил на сайте перечень домов для голосования за снос: https://www.mos.ru/city/projects/renovation/

Мне уже позвонил знакомый, которому пока повезло не попасть под реновацию, но вокруг которого будет сплошная «бомбежка». По его словам, попадают далеко не только панельные пятиэтажки, а и вполне крепкие кирпичные дома в очень лакомых местах у метро (чего все и боялись).

Посмотрите и напишите, не попали ли под «реновацию» вы: журналисты сейчас будут крайне заинтересованы в ваших контактах. Будет отлично, если вы приложите и фото своих домов изнутри.

И главное, напомню: голосование Собянин пообещал уже через две недели – с 15 мая по 15 июня. Несмотря на то, что законопроект пока принят только в первом чтении. То есть голосуйте за кота в мешке, а куда кривая вывезет – мэрии виднее.

Пока, как я вижу, реализуются все самые худшие опасения.