Вы знаете, я нейтрально относился к произволу силовых структур в отношении граждан России, пока не увидел их истинное лицо в прошедшие выходные.

Промо-команда ARMA17 объявила, что их новая вечеринка в честь девятилетия пройдёт в Санкт-Петербурге 29-го апреля. Мы с ребятами собрали небольшую компанию, примерно 40 человек, заказали 2 комфортабельных микроавтобуса и планировали оказаться там в этот день днём. Автобусы выехали из Москвы 28-го числа ближе к полуночи. Через 10 минут на МКАДе, возле Химок, нас прижали к обочине три патрульные машины ДПС.

Сотрудники из автомобилей почти сразу оказались в наших автобусах, светя фонариками с криком «руки на сиденья, без резких движений», они начали всех выводить и досматривать по одному. Шмон был доскональный: парням заглядывали в трусы, а девочкам — в лифчики. Еще в автобусе они нам сказали: «Вы на вечеринку едете, да? Ха, её отменяют». Но мы об этом даже не упоминали.

На попытки начать видео или фотосъёмку сотрудники реагировали жёстко, отбирали камеры и телефоны. У кого-то вытащили флешку из гоупро. Звучала фраза: «Увидим, что кто-то снимает — ломаем ключицу».

Только спустя час жёсткого незаконного досмотра с угрозами, сотрудники начали думать о понятых. У нас забрали паспорта, чтобы «проверить и заполнить протоколы». Парней и девушек рассадили отдельно по автобусам, остановили машины с понятыми и повторно всех вывели. Начался второй досмотр, который был поверхностным и походил на цирк, зато всё было законно. Пощупали карманы и показали, где ставить подписи в протоколах. Время досмотра стояло второе, на попытки объяснить это понятым, сотрудники лишь отвечали: «Не выдумывайте ерунду».

Около 3 часов ночи приехали кинологи с собакой и провели её по автобусам. Следователь в резиновых перчатках досмотрел все рюкзаки девушек, потроша каждую вещь, заглядывал в карманы, открывал косметички и колпачки от карандашей и ручек. В это же время мы прочитали на странице ARMA17, что вечеринку отменяют. Слова сотрудников при задержании подтвердились.

В 4 утра нам вернули паспорта и отпустили. Половина решила ехать на одном автобусе в Петербург, а я с друзьями вернулся в Москву на втором. Нашли ли у кого-то что-то при задержании, я не знаю, но с некоторыми ребятами вели отдельный разговор в патрульной машине.

#savetherave







