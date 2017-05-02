Калужский школьник Васильев подал заявку на проведение митинга Дмитрий Мартышенко 473 2.05 17:10 |473 Поборы в школах видимо достали уже всех! По факту, в Калужской области, мы имеем платное образование и медицину.

Этому явлению решили противостоять школьники города Калуги. 2-го мая они планируют подать уведомление на проведение митинга "Против поборов и за улучшение образовательного процесса в школах".

В ответ власти проводят разъяснительные беседы о Навальном и пугают активных школьников последствиями.

Как некий сотрудник министерства образования запугивал его мне рассказал и продемонстрировал запись активист протеста Александр. Запись беседы меня просто шокировала.







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Не смотря на прямой запрет на так называемые профилактические беседы по поводу митингов министерством образования РФ, 28 апреля 2017 года, в 36 лицей города Калуги, явился человек представившийся Михаилом Валерьевичем, помощником министра образования Калужской области Александра Аникеева. Запись беседы со старшеклассником попала в мое распоряжение.

















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Ученик лицея №36 города Калуги Александр Васильев подал несколько часов назад заявку на проведение митинга. Митинг по его замыслу направлен на освещение проблем в сфере образования. Дата и место проведения: Театральная площадь, 14 мая 2017 года, с 14-17 часов.







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Странная ситуация. У министра образования Калужской области есть помощник Мишин Михаил Валерьевич, но его рабочего телефона секретарь не знает или давать не захотела. Что за загадочный персонаж этот Мхаил Валерьевич.





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