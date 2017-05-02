|Калужский школьник Васильев подал заявку на проведение митинга
|
2.05 17:10 | 473
|Поборы в школах видимо достали уже всех! По факту, в Калужской области, мы имеем платное образование и медицину.
Этому явлению решили противостоять школьники города Калуги. 2-го мая они планируют подать уведомление на проведение митинга "Против поборов и за улучшение образовательного процесса в школах".
В ответ власти проводят разъяснительные беседы о Навальном и пугают активных школьников последствиями.
Как некий сотрудник министерства образования запугивал его мне рассказал и продемонстрировал запись активист протеста Александр. Запись беседы меня просто шокировала.
***
Не смотря на прямой запрет на так называемые профилактические беседы по поводу митингов министерством образования РФ, 28 апреля 2017 года, в 36 лицей города Калуги, явился человек представившийся Михаилом Валерьевичем, помощником министра образования Калужской области Александра Аникеева. Запись беседы со старшеклассником попала в мое распоряжение.
***
Ученик лицея №36 города Калуги Александр Васильев подал несколько часов назад заявку на проведение митинга. Митинг по его замыслу направлен на освещение проблем в сфере образования. Дата и место проведения: Театральная площадь, 14 мая 2017 года, с 14-17 часов.
***
Странная ситуация. У министра образования Калужской области есть помощник Мишин Михаил Валерьевич, но его рабочего телефона секретарь не знает или давать не захотела. Что за загадочный персонаж этот Мхаил Валерьевич.
|Обсудить в блоге автора