Путин отправил в отставку главу УФСИН Татарстана Дауфита Хамадишина Pavel Chikov 249 2.05 16:24 |249 Путин отправил в отставку главу УФСИН Татарстана Дауфита Хамадишина. На пенсию, хотя лет генерал-лейтенанту всего 58. За ним в последние два года шлейф уголовных дел и трагедий с начальствующим составом. Не меньше 5 начальников колоний под следствием, все за коррупцию. Один покончил собой.

Я познакомился с Хамадишиным в 2002 году, когда его только назначили. Познакомила нас мама Олег Хабибрахманов (Oleg Khabibrakhmanov), возглавляя в нашем Казанском правозащитном центре напр

Позже Хамадишин отправил в отставку начальника казанской колонии 18 подполковника Игоря Шолохова, который через несколько месяцев пришел к нам в Центр, а еще через год его возглавил.

Спустя еще лет пять он уволил начальника психологической лаборатории УФСИН

Топтали татарские зоны при Хамадишине целых три поколения наших членов ОНК. До сего дня

Хамадишина в системе никогда не любили, он был чужим, пришел из полиции - к таким предубеждение. Всегда тяготел к хозяйственным вопросам, был высокомерен и неконтактен. Тем не менее надо отдать должное за 15 лет зэков в Татарстане не прессовали, сотрудники не лютовали, насилие, конечно, было, но такое с оглядкой, чтобы без перегибов, без телесных. Основные претензии сводились к коррупции, что в итоге и решило судьбу генерала. авление по тюрьмам (будучи подполковником внутренней службы в отставке). Тогда же я первый раз попал в тюрьму - в Казанскую воспитательную колонию (ее в прошлом году расформировали). Наш юрист Лидия Чуприна, два десятка лет проработавшая в УФСИН, возглавила общественный совет при управлении. Мы до всяких ОНК свободно посещали учреждения.Позже Хамадишин отправил в отставку начальника казанской колонии 18 подполковника Игоря Шолохова, который через несколько месяцев пришел к нам в Центр, а еще через год его возглавил.Спустя еще лет пять он уволил начальника психологической лаборатории УФСИН Владимир Рубашный , тоже подполковника внутренней службы. Володя с тех пор главный психолог Агоры. Скоро вы его будете часто наблюдать.Топтали татарские зоны при Хамадишине целых три поколения наших членов ОНК. До сего дня Алик Зарипов , тоже неплохо знающий систему (гы), членствует в комиссии.Хамадишина в системе никогда не любили, он был чужим, пришел из полиции - к таким предубеждение. Всегда тяготел к хозяйственным вопросам, был высокомерен и неконтактен. Тем не менее надо отдать должное за 15 лет зэков в Татарстане не прессовали, сотрудники не лютовали, насилие, конечно, было, но такое с оглядкой, чтобы без перегибов, без телесных. Основные претензии сводились к коррупции, что в итоге и решило судьбу генерала. Обсудить в блоге автора