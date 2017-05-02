|Путин отправил в отставку главу УФСИН Татарстана Дауфита Хамадишина
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2.05 16:24 | 249
|Путин отправил в отставку главу УФСИН Татарстана Дауфита Хамадишина. На пенсию, хотя лет генерал-лейтенанту всего 58. За ним в последние два года шлейф уголовных дел и трагедий с начальствующим составом. Не меньше 5 начальников колоний под следствием, все за коррупцию. Один покончил собой.
Я познакомился с Хамадишиным в 2002 году, когда его только назначили. Познакомила нас мама Олег Хабибрахманов (Oleg Khabibrakhmanov), возглавляя в нашем Казанском правозащитном центре направление по тюрьмам (будучи подполковником внутренней службы в отставке). Тогда же я первый раз попал в тюрьму - в Казанскую воспитательную колонию (ее в прошлом году расформировали). Наш юрист Лидия Чуприна, два десятка лет проработавшая в УФСИН, возглавила общественный совет при управлении. Мы до всяких ОНК свободно посещали учреждения.
Позже Хамадишин отправил в отставку начальника казанской колонии 18 подполковника Игоря Шолохова, который через несколько месяцев пришел к нам в Центр, а еще через год его возглавил.
Спустя еще лет пять он уволил начальника психологической лаборатории УФСИН Владимир Рубашный, тоже подполковника внутренней службы. Володя с тех пор главный психолог Агоры. Скоро вы его будете часто наблюдать.
Топтали татарские зоны при Хамадишине целых три поколения наших членов ОНК. До сего дня Алик Зарипов, тоже неплохо знающий систему (гы), членствует в комиссии.
Хамадишина в системе никогда не любили, он был чужим, пришел из полиции - к таким предубеждение. Всегда тяготел к хозяйственным вопросам, был высокомерен и неконтактен. Тем не менее надо отдать должное за 15 лет зэков в Татарстане не прессовали, сотрудники не лютовали, насилие, конечно, было, но такое с оглядкой, чтобы без перегибов, без телесных. Основные претензии сводились к коррупции, что в итоге и решило судьбу генерала.
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