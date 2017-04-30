Об итогах акции #надоел www.facebook.com 330 30.04 11:47 |330 Друзья, все кто в эту субботу вышел на улицы городов с требованием к Путину не идти на 4 срок. Власть сделала многое, чтобы акция не состоялась: были совершены налеты на штаб-квартиры ОР в Москве и регионах, вас запугивали чиновники от пресс-секретаря президента, до начальника ГУВД, вам демонстрировали отряды, готовые к жестким мерам, но вы не отступили.

Властям повторно дали понять - люди готовы отстаивать свои права. Мы граждане, а не быдло.

И отступила власть, как она и д

Мы вместе сделали сегодня еще одну очень важную вещь - вопрос о неуместности желания править 25 лет поставлен на повестку дня избирательной кампании.

Путин не просто

Поэтому акция #надоел будет продолжена. Открытая Россия будет призывать присоединиться к нашему протесту против 4 срока Путина. Его очередное выдвижение вредно для страны.

Мы, в свою очередь, будем поддерживать усилия тех, кто сегодня защищает свое право собственности на жилье, кто борется с коррупцией и произволом, кто отстаивает права человека находясь в заключении.

Мы, части российского гражданского общества, не можем и не должны быть одинаковы. Серая масса, вера в доброго царя - путь на новый виток авторитаризма и бесправия. Мы разные, но мы будем вместе отстаивать свои права.

И в этом наша сила! олжна отступать перед волей общества.Мы вместе сделали сегодня еще одну очень важную вещь - вопрос о неуместности желания править 25 лет поставлен на повестку дня избирательной кампании.Путин не просто # надоел , он себя исчерпал. Авторитарный режим себя исчерпал. Если все останется по-прежнему - у страны нет будущего, нет развития. Отставание от более успешных стран Запада и Востока будет нарастать.Поэтому акция #надоел будет продолжена. Открытая Россия будет призывать присоединиться к нашему протесту против 4 срока Путина. Его очередное выдвижение вредно для страны.Мы, в свою очередь, будем поддерживать усилия тех, кто сегодня защищает свое право собственности на жилье, кто борется с коррупцией и произволом, кто отстаивает права человека находясь в заключении.Мы, части российского гражданского общества, не можем и не должны быть одинаковы. Серая масса, вера в доброго царя - путь на новый виток авторитаризма и бесправия. Мы разные, но мы будем вместе отстаивать свои права.И в этом наша сила! Обсудить в блоге автора