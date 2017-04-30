|
Реклама
Ждите.
Самое читаемое
Прислать свою ссылку
|
|
|
|Andrey Malgin 30.04 13:10 | 605
|
|У жены Соловьева Эльги Сэпп, и у его дочерей (хорошие имена для девочек: Эмма-Эстер, София-Бетина) - эстонское гражданство. А мы тут беспокоимся, впустят ли его в Эстонию
|
|
|www.facebook.com 30.04 11:47 | 330
|
|Открытая Россия будет призывать присоединиться к нашему протесту против 4 срока Путина. Его очередное выдвижение вредно для страны
|
|
|sobollubov 30.04 09:45 | 690
|
|После того как люди стали писать ему, Азаров вышел на связь и ночью мы переписывались в Вконтакте
|
|
|Сергей Шаргунов 28.04 16:58 | 1067
|
|Это случилось на следующий день после голосования в первом чтении против закона о реновации
|
|
|Ilya Klishin 28.04 16:55 | 992
|
|Облили зеленкой Варламова дважды, а также преследовали на машине. Облили зеленкой лектора Школы журналистских расследований, а также подкинули дохлую крысу. Сожгли квартиру депутата Госдумы, который был против реновации
|
|
|Maria Baronova 28.04 10:34 | 2173
|
|Это я проводила сегодня "ОРМ" помахивая своей сраненькой телефонограммой, это я приказывала выкручивать руки студентке журфака МГУ Вале, это я приказывала не допускать адвокатов
|
|
|varlamov 27.04 13:47 | 1383
|
|26 апреля я прилетаю в аэропорт Ставрополя, на выходе меня уже ждёт группа нападавших, которые на глазах полиции обливают меня зеленкой, йодом и другой дрянью, после чего спокойно уходят в туман
|
|
|Сергей Смирнов 25.04 13:34 | 1326
|
|Был сегодня в Мосгорсуде на апелляции одного из обвиняемых по делу 26 марта. Подполковник полиции из 2 оперполка жалуется, что его избил Александр Шпаков. Ну то есть как избил, ударил пару раз
|