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Нежелательная Россия
28.04 число просмотров 67 число записей 1
 
Чечня без геев
19.04 число просмотров 1638 число записей 11
 
Ройзман-кандидат
18.04 число просмотров 2233 число записей 12
 
Няш-мяш в парламенте
17.04 число просмотров 9439 число записей 25
 
Задержание Мальцева
16.04 число просмотров 2628 число записей 14
 
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Теракт в петербургском метро
6.04 число просмотров 5534 число записей 25
 
(Х)Реновация
30.04 число просмотров 2957 число записей 26
 
Дискредитация Навального
20.04 число просмотров 2649 число записей 16
 
Задержание Мальцева
16.04 число просмотров 2628 число записей 14
 
Гибель сенатора Тюльпанова
5.04 число просмотров 2387 число записей 8
 
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Котик дня
все котики дня
Юный НКВДшник
Юный НКВДшник
Ольга Романова
30.04 09:49 |  число просмотров 675
Юный НКВДшник. А справа контингент детского лагеря для семей врагов народа.

Фото Ольги Романовой.

Фото Ольги Романовой.
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Посты дня
У телеведущего Владимира Соловьева, оказывается, теща — эстонка
blogAndrey Malgin    30.04 13:10 |  число просмотров 605
У телеведущего Владимира Соловьева, оказывается, теща — эстонка У жены Соловьева Эльги Сэпп, и у его дочерей (хорошие имена для девочек: Эмма-Эстер, София-Бетина) - эстонское гражданство. А мы тут беспокоимся, впустят ли его в Эстонию
 
Об итогах акции #надоел
www.facebook.com    30.04 11:47 |  число просмотров 330
Об итогах акции #надоел Открытая Россия будет призывать присоединиться к нашему протесту против 4 срока Путина. Его очередное выдвижение вредно для страны
 
Вы нашли человека, который угрожал плеснуть мне серной кислотой в лицо
blogsobollubov    30.04 09:45 |  число просмотров 690
Вы нашли человека, который угрожал плеснуть мне серной кислотой в лицо После того как люди стали писать ему, Азаров вышел на связь и ночью мы переписывались в Вконтакте
 
Про поджог квартиры
blogСергей Шаргунов    28.04 16:58 |  число просмотров 1067
Про поджог квартиры Это случилось на следующий день после голосования в первом чтении против закона о реновации
 
За три последних дня
blogIlya Klishin    28.04 16:55 |  число просмотров 992
За три последних дня Облили зеленкой Варламова дважды, а также преследовали на машине. Облили зеленкой лектора Школы журналистских расследований, а также подкинули дохлую крысу. Сожгли квартиру депутата Госдумы, который был против реновации
 
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Выбор редактора
Я — Елютина Анна Аркадьевна. Старший следователь Красносельского ОВД
blogMaria Baronova    28.04 10:34 |  число просмотров 2173
Я — Елютина Анна Аркадьевна. Старший следователь Красносельского ОВД Это я проводила сегодня "ОРМ" помахивая своей сраненькой телефонограммой, это я приказывала выкручивать руки студентке журфака МГУ Вале, это я приказывала не допускать адвокатов
 
Как на меня в Ставрополе бандиты напали: все подробности и лица!
blogvarlamov    27.04 13:47 |  число просмотров 1383
Как на меня в Ставрополе бандиты напали: все подробности и лица! 26 апреля я прилетаю в аэропорт Ставрополя, на выходе меня уже ждёт группа нападавших, которые на глазах полиции обливают меня зеленкой, йодом и другой дрянью, после чего спокойно уходят в туман
 
Александр Шпаков, столяр из Люберец, политзаключенный
blogСергей Смирнов    25.04 13:34 |  число просмотров 1326
Александр Шпаков, столяр из Люберец, политзаключенный Был сегодня в Мосгорсуде на апелляции одного из обвиняемых по делу 26 марта. Подполковник полиции из 2 оперполка жалуется, что его избил Александр Шпаков. Ну то есть как избил, ударил пару раз
 
Цитаты дня
" Только за 2 дня нападения на Варламова, Навального, Галямину, Сидорову (Йошкар-Ола). А экстремисты — блогер Соколовский и математик Богатов. "
28.04 |
blog kozlovsky
" Люди еще не поняли, что что-нибудь снести все равно придется... Либо их дома, либо мэрию с Кремлем... "
24.04 |
blog Рыклин Александр
" Кремлевские долго присматривались к Воронежу, не в итоге решили бомбить Москву. И доходнее, и эффектнее. "
22.04 |
blog Sasha Sotnik
" Похоже обломки пятиэтажек похоронят и мансийского мальчика и его питерского патрона. "
22.04 |
blog Кирилл Лятс
" Реновация в Москве: классическая история о том, что путь к потрясениям прокладывают глупость и жадность правящего класса. "
22.04 |
blog Valery Solovei
" Нет ли в сравнении Гитлера с Навальным попытки обелить нацизм? Беспокоюсь. Я б на месте Бастрыкина возбудился... "
19.04 |
blog альфред кох
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Статьи дня
"Настоящие москвичи уже внутри"
Елена Костюченко  27.04 08:21 |  число просмотров 465
"Настоящие москвичи уже внутри" Репортаж с секретного чаепития с мэром. Что говорили участники встречи и что — граждане, оставшиеся за железным забором
Что не так с расследованием теракта в Петербурге
Александр Ермаков  23.04 13:49 |  число просмотров 783
Что не так с расследованием теракта в Петербурге Подозреваемый в теракте заявил на допросе о странных манипуляциях, которые проводила с ним ФСБ при задержании. Аналогичные упреки в режиссуре предъявляли фигуранты в Москве
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События
#ДимонОтветит
29.03 |  число просмотров 10890
#ДимонОтветит
Во всех крупных городах по призывуАлексея Навального 26 марта люди вышли на антикоррупционные митинги "Он вам не Димон". Везде акции собирали одной до нескольки тысяч человек. В Москве только задержанных оказаось около тысячи. Суды продолжаются, многим выносят административные аресты. Навальный получил 15 суток, его соратник Николай Ляскин, изитый в ОВД, приговорён к 25 суткам.
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Кино
Т2 Трейнспоттинг
12.03 |  число просмотров 1742
Т2 Трейнспоттинг
В соцсетях пишут о продолжении фильма "На игле" по культовому роману Ирвина Уэлша, в котором главные герои встречаются спустя 20 лет
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Музыка
Без Евровидения
23.03 |  число просмотров 3484
Без Евровидения
Служба безопасности Украины запретила въезд Юлие Самойловой. Певица посещала Крым после 2014 года в нарушение украинских законов. Блогеры изначально предсказывали, что Самойлову и конкурс используют для политических интриг. Так и случилось: сразу после решения СБУ в России началась кампания возмущения, а федеральные телеканалы решили не траснлировать Евровидение
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Медиа
Самый могущественный человек в мире
18.03 |  число просмотров 2370
Самый могущественный человек в мире
CNN показал документальный фильм журналиста Фарида Закария «Самый могущественный человек в мире», посвященный Владимиру Путину. Оценки блогеров оказались диаметрально противоположными
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Книги
Больше, чем поэт
12.04 |  число просмотров 1322
Больше, чем поэт
Блогеры вспоминают поэта Евгения Евтушенко, который скончался в США на 85 году жизни
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