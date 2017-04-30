Вы его нашли. Это он.

Тот человек, что угрожал плеснуть мне серной кислотой в лицо под вчерашним эфиром (https://youtu.be/HvQnA3YCWXE) - это и есть тот самый Павел Азаров из Вконтакте (https://vk.com/id896546, утром страница была удалена).

О ситуации подробно писала вчера: https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=1886635444927650&id=1652736554984208

После того как люди стали писать ему, Азаров вышел на связь и ночью мы переписывались в Вконтакте.

По итогам переписки, которую полностью выкладываю в скриншотах, хочу сказать, что версия о комментарии как плохо сформулированном предостережении (а не угрозе) отпала (Азаров не сказал о ней ни слова). Так же как и не осталось сомнений, что тот, кто выдает себя в Вконтакте как Павел Азаров, и комментатор в ютьюб - один и тот же человек.

При том, что переписка длилась несколько часов, почему он написал угрозу, я так и не смогла понять. Я склоняюсь к версии, что это опасно больной человек.

Так как на прямые вопросы он не отвечал и пытался "съехать с темы", забалтывая меня тем, что он сторонник Мальцева, мне стоило большой выдержки, чтобы писать вопросы, не подсказывая ответы, методично делать так, чтобы человек сам себя выдал.

Если бы человек был умнее, он бы ответил, что "мой аккаунт в gmail был взломан, контроль над ним потрян". Но вместо этого Азаров рассказывал мне о взломе Вконтакте, своем легком пароле на почте Рамблера (при том, что доступ к этим ресурсам не позволяет оставлять комментарий под видео на ютьюб!!!), о том, как он поддерживает Мальцева и почему разместил у себя фото Путина.

Если у вас напрашивается вопрос, как так могло получиться, что человек даже отмазать себя не смог - подумайте над тем, что человек в переписке со мной на мой вопрос "можно я выложу скриншоты этой переписки" отвечает "только фамилию замажьте". КАК БУДТО ЕГО ФАМИЛИЮ "АЗАРОВ" ЕЩЕ НИКТО НЕ ЗНАЕТ А также над тем, что человек, пишущий угрозы причинить тяжкий вред здоровью не удосужился убрать свое фото и привязки к аккаунту в Вконтакте, которым он так дорожит.

При этом у человека есть машина (соотвественно, права и мед. справка) и находится он не в лечебнице, а занимается обслуживанием лифтового оборудования в СПб. Знаете, когда в следующий раз я буду в северной столице, я пожалуй буду пешком по лестнице ходить...

Сначала я убедила его оставить комментарий в youtube, чтобы убедиться, что аккаунтом он по-прежнему владеет.

Поэтому комментарий, оставленный под вчерашним эфиром о том, что это был не он - инициирован мной, чтобы убедиться, что Павел Азаров по-прежнему владеет аккаунтом, с которого поступила угроза.

Когда я просила в переписке удалить комментарий, я уже знала, что комментарий удален. Делала это по той же причине, чтобы не задавать прямой вопрос "потерян ли контроль над аккаунтом".

Так как Азаров говорил, что якобы кто-то еще неизвестный имеет доступ к его аккаунту, я попросила прислать логи входов в gmail, которые бы это могли подтвердить. Логи он прислал мне только спустя порядка 40 минут после моей просьбы. При том, что все это время он был онлайн (у меня есть скриншоты разные по времени) и на все остальные вопросы отвечал быстро.

Все это время долго мешкался, пытаясь сказать, например, что не умеет делать скриншот (хотя чуть ранее делал уже другой скришот с ютьюба), а потом вошел с другого компьютера и после этого моментально (на логе видно "только что") прислал скриншот логов.

При этом, очевидно же, что необходимости в новом входе в аккаунт gmail для скриштов логов у него не было: Азаров уже был залогинен, так как по моей просьбе оставлял комментарий под эфиром до этого.

С другого компьютера он зашел видимо для того, чтобы втереть мне свою липовую теорию о неизвестном шпионе-вредителе, который параллельно с ним сидит в его аккаунте, и то пишет, то моментально трет комментарии от его имени у меня под трансляциями.

И логи, и контроль над аккаунтом доказывает, что его gmail не был взломан. Зачем тогда Азаров врал, когда писал статус в Вконтакте "меня взломали"??

Единственная версия, которую впрочем он сам не выдвигал, но могла его оправдать - что он позволил кому-то воспользоваться своим устройством с залогигенным gmail, чтобы оставить комментарий в ютьюб. Эта версия выглядит маловероятной, потому что если бы хотели сделать угрозу с чужого аккаунта - то прислали бы письмо мне на почту, которое я с большей долей вероятности прочитаю, нежели 1 из 2000 комментариев под ютьюб.

По всему этому я убеждена, что аккаунт Евгения (Павла) Азарова не был взломан, до сегодняшней глубокой ночи Евгений (Павел) Азаров продолжал пользоваться и gmail, youtube, Вконтакте.

Сегодня с утра акканут в Вконтакте был удален. Поэтому приложила также 1 скриншот, сделанный ночью. В течение всей ночи в аккаунте Вконтакте менялись фото на аватарке и в какой-то момент была поставлена фотография Азарова с Вячеславом Мальцевым. Я убеждена, что Вячеслав Мальцев не имеет никакого отношения к данному инциденту.

Как и написала выше, считаю человека, написавшего комментарий с угрозой, больным опасным человеком. Вчерашнее мое заявление в МВД дополнено всеми необходимыми данными. И если youtube не выдает данные пользователей полиции, то пользователей Вконтакте - вполне себе. У правоохранительных органов теперь есть все возможности найти этого человека.























