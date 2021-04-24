За три последних дня Ilya Klishin 530 28.04 16:55 |530 Давайте просто зафиксируем. За три последних дня:

— облили зеленкой Варламова дважды, а также преследовали на машине

— облили зеленкой лектора Школы журналистских расследований, а также подкинули дохлую крысу

— сожгли квартиру депутата Госдумы, который был против реновации

— прокололи шины активистке, которая против реновации

— плеснули зеленкой в глаз Навальному — ожог роговицы

— плеснули химраствором активистке Яблока — временная слепота. Обсудить в блоге автора