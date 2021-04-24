|За три последних дня
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28.04 16:55 | 530
|Давайте просто зафиксируем. За три последних дня:
— облили зеленкой Варламова дважды, а также преследовали на машине
— облили зеленкой лектора Школы журналистских расследований, а также подкинули дохлую крысу
— сожгли квартиру депутата Госдумы, который был против реновации
— прокололи шины активистке, которая против реновации
— плеснули зеленкой в глаз Навальному — ожог роговицы
— плеснули химраствором активистке Яблока — временная слепота.
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