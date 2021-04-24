  tt
bes oday
  Лучшее в блогах
Сюжеты Афиша
Посты дня Репортажи дня Тексты дня Видео дня Фото дня
 
Сюжеты
Чашка Веллера
28.04 число просмотров 72 число записей 1
 
Нежелательная Россия
28.04 число просмотров 24 число записей 0
 
Няш-мяш в парламенте
17.04 число просмотров 9421 число записей 25
 
Задержание Мальцева
16.04 число просмотров 2604 число записей 14
 
Дело Маркелова
14.04 число просмотров 2027 число записей 14
 
все записи
Реклама
Ждите.
Самое читаемое
Теракт в петербургском метро
6.04 число просмотров 5509 число записей 25
 
Задержание Мальцева
16.04 число просмотров 2604 число записей 14
 
Дискредитация Навального
20.04 число просмотров 2564 число записей 16
 
(Х)Реновация
28.04 число просмотров 2575 число записей 25
 
Гибель сенатора Тюльпанова
5.04 число просмотров 2367 число записей 8
 
Прислать свою ссылку
Котик дня
все котики дня
За три последних дня
За три последних дня
Ilya Klishin
28.04 16:55 |  число просмотров 530
Давайте просто зафиксируем. За три последних дня:
— облили зеленкой Варламова дважды, а также преследовали на машине
— облили зеленкой лектора Школы журналистских расследований, а также подкинули дохлую крысу
— сожгли квартиру депутата Госдумы, который был против реновации
— прокололи шины активистке, которая против реновации
— плеснули зеленкой в глаз Навальному — ожог роговицы
— плеснули химраствором активистке Яблока — временная слепота.
Обсудить в блоге автора
Посты дня
Про поджог квартиры
blogСергей Шаргунов    28.04 16:58 |  число просмотров 525
Про поджог квартиры Это случилось на следующий день после голосования в первом чтении против закона о реновации
 
Я — Елютина Анна Аркадьевна. Старший следователь Красносельского ОВД
blogMaria Baronova    28.04 10:34 |  число просмотров 1397
Я — Елютина Анна Аркадьевна. Старший следователь Красносельского ОВД Это я проводила сегодня "ОРМ" помахивая своей сраненькой телефонограммой, это я приказывала выкручивать руки студентке журфака МГУ Вале, это я приказывала не допускать адвокатов
 
Началось
blogЮлия Галямина    27.04 14:06 |  число просмотров 1005
Началось Мне порезали колеса. Уверена, что из-за митинга против сноса Москвы
 
Как на меня в Ставрополе бандиты напали: все подробности и лица!
blogvarlamov    27.04 13:47 |  число просмотров 1148
Как на меня в Ставрополе бандиты напали: все подробности и лица! 26 апреля я прилетаю в аэропорт Ставрополя, на выходе меня уже ждёт группа нападавших, которые на глазах полиции обливают меня зеленкой, йодом и другой дрянью, после чего спокойно уходят в туман
 
По истории с "собянинской реновацией" мы должны получить ответы на вопросы
blogНезыгарь    26.04 12:00 |  число просмотров 1545
По истории с "собянинской реновацией" мы должны получить ответы на вопросы Направлена ли эта программа на банальное воровство, в результате которого Анастасия Ракова превратится в Елену Батурину и, наконец то, оформит свой брак с мэром Собяниным?
 
все записи
Выбор редактора
La Grande Defaite
www.facebook.com    24.04 10:25 |  число просмотров 1782
La Grande Defaite Они задействовали все ресурсы из всех возможных, заплатив немеряные суммы за абсолютную халтуру. Но виктории не случилось. Виктория не удалась. Случилась конфузия
 
Западные СМИ о скандале с Чепурным
blogВашингтон-Петушки    24.04 00:19 |  число просмотров 2021
Западные СМИ о скандале с Чепурным Издание The Sun вышло с ярким заголовком о скорой отставке Путина. Издание METRO пишет, что «ошарашенный Путин планирует свою отставку и уже выбрал преемника»
 
"Телеграф": как подмочить репутацию за один день, точнее, один звонок
blogNickolay V. Kononov    23.04 15:51 |  число просмотров 1383
"Телеграф": как подмочить репутацию за один день, точнее, один звонок "Царьград-ТВ" со своей вечеринкой на "Телеграфе" им ок, а гражданское воспитание и просвещение — не ок. Прогрессивный диджитал
 
Цитаты дня
" Только за 2 дня нападения на Варламова, Навального, Галямину, Сидорову (Йошкар-Ола). А экстремисты — блогер Соколовский и математик Богатов. "
28.04 |
blog kozlovsky
" Люди еще не поняли, что что-нибудь снести все равно придется... Либо их дома, либо мэрию с Кремлем... "
24.04 |
blog Рыклин Александр
" Кремлевские долго присматривались к Воронежу, не в итоге решили бомбить Москву. И доходнее, и эффектнее. "
22.04 |
blog Sasha Sotnik
" Похоже обломки пятиэтажек похоронят и мансийского мальчика и его питерского патрона. "
22.04 |
blog Кирилл Лятс
" Реновация в Москве: классическая история о том, что путь к потрясениям прокладывают глупость и жадность правящего класса. "
22.04 |
blog Valery Solovei
" Нет ли в сравнении Гитлера с Навальным попытки обелить нацизм? Беспокоюсь. Я б на месте Бастрыкина возбудился... "
19.04 |
blog альфред кох
все записи
Фото дня
Видео дня

Статьи дня
"Настоящие москвичи уже внутри"
Елена Костюченко  27.04 08:21 |  число просмотров 331
"Настоящие москвичи уже внутри" Репортаж с секретного чаепития с мэром. Что говорили участники встречи и что — граждане, оставшиеся за железным забором
Что не так с расследованием теракта в Петербурге
Александр Ермаков  23.04 13:49 |  число просмотров 667
Что не так с расследованием теракта в Петербурге Подозреваемый в теракте заявил на допросе о странных манипуляциях, которые проводила с ним ФСБ при задержании. Аналогичные упреки в режиссуре предъявляли фигуранты в Москве
все записи
События
#ДимонОтветит
29.03 |  число просмотров 10863
#ДимонОтветит
Во всех крупных городах по призывуАлексея Навального 26 марта люди вышли на антикоррупционные митинги "Он вам не Димон". Везде акции собирали одной до нескольки тысяч человек. В Москве только задержанных оказаось около тысячи. Суды продолжаются, многим выносят административные аресты. Навальный получил 15 суток, его соратник Николай Ляскин, изитый в ОВД, приговорён к 25 суткам.
все записи
Кино
Т2 Трейнспоттинг
12.03 |  число просмотров 1728
Т2 Трейнспоттинг
В соцсетях пишут о продолжении фильма "На игле" по культовому роману Ирвина Уэлша, в котором главные герои встречаются спустя 20 лет
все записи
Музыка
Без Евровидения
23.03 |  число просмотров 3469
Без Евровидения
Служба безопасности Украины запретила въезд Юлие Самойловой. Певица посещала Крым после 2014 года в нарушение украинских законов. Блогеры изначально предсказывали, что Самойлову и конкурс используют для политических интриг. Так и случилось: сразу после решения СБУ в России началась кампания возмущения, а федеральные телеканалы решили не траснлировать Евровидение
все записи
Медиа
Самый могущественный человек в мире
18.03 |  число просмотров 2345
Самый могущественный человек в мире
CNN показал документальный фильм журналиста Фарида Закария «Самый могущественный человек в мире», посвященный Владимиру Путину. Оценки блогеров оказались диаметрально противоположными
все записи
Книги
Больше, чем поэт
12.04 |  число просмотров 1300
Больше, чем поэт
Блогеры вспоминают поэта Евгения Евтушенко, который скончался в США на 85 году жизни
все записи
“BESTTODAY” 2010
BestToday
АПН Северо-Запад Новая газета
Правда Беслана Election2012