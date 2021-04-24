Здравствуйте. Я - Елютина Анна Аркадьевна. Старший следователь Красносельского ОВД.

Это я проводила сегодня "ОРМ" помахивая своей сраненькой телефонограммой, это я приказывала выкручивать руки студентке журфака МГУ Вале, это я приказывала не допускать адвокатов.

Потому что я не хочу быть молодой и красивой, и жить в стране, где у меня и у людей, родившихся в России было бы будущее. Я хочу, чтобы и дальше разворовывался бюджет на здравоохранение, я хочу, чтобы Россия превращалась в страну третьего мира, я хочу, чтобы из нее уезжали любые люди, которые считают, что богатство России в людях, а не в нефти. Я хочу, чтобы ботаника Богатова держали в СИЗО за то, что он поставил у себя node TOR, я хочу, чтобы честь и достоинство в России были пустыми смешными словами, я не хочу задумываться над своими действиями, я хочу прикольной гламурной жизни и ОРМ.

Ведь я всегда буду молодой и красивой. Я никогда не заболею, мой мужик меня никогда не бросит, акушерка в роддоме никогда не будет орать мне, давя на живот: "А когда трахалась не больно было?", эпидемия ВИЧ - это вообще только про всяких пидарасов, а в Лефортово попадают только лузеры, там горячая вода не нужна.

Я бессмертная и не хочу думать о том, что будет завтра. Потому сегодня я не допустила ни одного адвоката, пока грабила вместе с бойцами Нац.Гвардии офис Открытой России. Ведь я сегодня власть и так будет всегда.















